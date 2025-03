Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora: "No es solo ganar, hay que hacer también cosas buenas"

Ricardo Vasconcelos no negó que los partidos como el de Arxil resultan difíciles de gestionar: "Fue una versión solo suficiente del equipo. Dominamos todo el partido y terminamos ganando. No debería pasar pero pasa, que te relajas porque juegas al 70 por ciento y vas ganando y no te ves con miedo de perder el partido. Y eso hace que la gente se relaje. Intentamos cambiar los quintetos, me he tenido que cabrear un poco para que la gente no se relaje porque lo que buscamo es mejorar para los próximos partidos. No es solo ganar, hay que hacer también cosas buenas y buscar sensaciones positivas. En general lo hicimos bien, pero hemos estado muy lejos de nuestra mejor versión. Cuando te enfrentas al colista, suele ser normal esto"..

El entrenador de Oporto siguió reconociento que "hemos tenido muchas pérdidas de balón, el porcentaje de tiros abiertos ha sido muy malo, porque tiramos muchas veces completamente solas y no hemos tenido la capacidad de cerrar el partido. Hemos anotado 82 puntos pero hemos cometido muchos fallos. Hemos perdido muchos balones por relajamiento, por estar demasiado suaves. Tenemos que estar un poco más tensas y agresivas".

Partidos similares

El Zamarat tendrá que afrontar ahora varios partidos similares al de este sábado: "Domusa es una pista difícil y luego tenemos partidos en casa como el de Barakaldo o Castellón en los que, si estamos bien, se deberían sacar con solvencia y ser dominantes. Pero para eso tienes que dar tu mejor versión porque luego vendrán partidos muy duros y el hábito hace el carácter", explicó el entrenador del Recoletas. n