Sólida victoria del Atlético Benavente

El Caja Rural Atlético Benavente FS sigue demostrando su solidez en la lucha por el liderato de la competición, al vencer de manera contundente por 2-6 al C.D. Juventud Del Círculo Católico en su visita a Burgos. Un partido en el que Aitor Blanco brilló con luz propia, marcando cinco goles y liderando a su equipo a una victoria crucial que les permite mantener el primer puesto en la clasificación.

El inicio del encuentro fue intenso y disputado, con ambos equipos buscando imponer su estilo de juego desde el primer minuto. El Juventud Círculo Católico intentó presionar, pero pronto se vio en desventaja cuando, en el minuto 4, Isi adelantó a los visitantes con un gol que llegó tras una jugada colectiva bien resuelta. Este tanto desbarató las primeras opciones del conjunto local, que veía cómo el Benavente comenzaba a controlar el ritmo del partido. A partir de ahí, los de Marcos Vara se adueñaron del balón y comenzaron a crear ocasiones de peligro. La figura de Aitor Blanco, quien se convirtió en el principal peligro para la defensa local, destacó durante todo el primer tiempo. Sin embargo, no fue hasta el minuto 28 cuando el Benavente amplió su ventaja. Aitor Blanco fue derribado dentro del área y el árbitro señaló un claro penalti, que el propio Blanco transformó sin problemas para poner el 0-2 en el marcador.

El Juventud Círculo Católico no bajó los brazos, pero sus intentos de generar peligro chocaron contra una sólida defensa benaventana, y el portero Dani Simón mantuvo su portería a salvo. A pesar de ello, el Benavente continuó siendo letal. En el minuto 33, Aitor Blanco volvió a aparecer para marcar el 0-3, tras una jugada rápida que dejó al portero rival sin opciones de reacción. Los locales, aún luchando, no lograban concretar ninguna de sus llegadas.Con el marcador en 0-3, el Juventud Círculo Católico no tenía más remedio que arriesgar. En el minuto 37, Diego recortó distancias para los locales con un gol que significaba el 1-4, tras una jugada individual. Sin embargo, la esperanza local duró poco, ya que en la siguiente jugada, Aitor Blanco firmó su cuarto gol de la tarde, poniendo el 1-5 y prácticamente cerrando el encuentro. La superioridad del Benavente quedaba más que patente, y el jugador de la tarde no se conformó con eso: en el minuto 39, volvió a marcar para sellar su quinto gol, el 1-6.

El Juventud Círculo Católico, sin embargo, no quería despedirse del partido sin luchar, y en una última jugada, Diego anotó el segundo gol local en el minuto 40, poniendo el marcador en 2-6. Aunque este tanto no cambiaba nada en el desenlace, sirvió para poner algo de honor al esfuerzo de los locales. n