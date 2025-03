Juan Sabas, técnico del Zamora CF: "Estoy contento pero también triste por muchas cosas"

Juan Sabas estaba disgustado tras el encuentro, a pesar del triunfo, y el entrenador se abrió como pocas veces en rueda de prensa. Además de hablar de un problema familiar que le afecta enormemente a nivel personal, sí quiso reiterar que está muy feliz en Zamora, pero quiso dar un paso más. En alusión a su rueda de prensa del jueves, indicó que "nunca he faltado el respeto nadie, y a mí sí me lo faltan. Erudito es sabio del fútbol", comentó al tiempo que aseguraba que su única intención en ese momento era entonar el "mea culpa". En su intervención también aseguró no sentir cariño porque "escuchas cosas que te desaniman". "Todo lo que he hecho a nivel futbolista y entrenador ha sido sin que nadie me regalara nada. Me dejo el alma cuando voy a los sitios y me involucro al 100%" pero se entiende que no siente esa misma respuesta. "Estoy contento, pero también triste por muchas cosas", añadió el míster.

Centrado en el encuentro comentó que "la primera parte hemos jugado de las mejores de la temporada, generando bastante, con acierto de cara a gol, y sin pasar apuros. En la segunda, nos apretaron bastante. Ellos tienen muy buen equipo, y hemos acabado pidiendo la hora".

Además, quiso romper una lanza a favor de los suyos recordando que son uno de los planteles con menos goles en contra, y cree que hay que "arropar a la gente, a los jugadores".