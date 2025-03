El CB Zamora, de vacío de Compostela

Caja Rural CB Zamora sufrió una estrepitosa derrota en su visita a Santiago de Compostela. Una derrota que se fraguó, prácticamente, en la incapacidad de los zamoranos para frenar el tiro exterior de su rival. Y es que Monbus anotó hasta 19 triples, y así, es imposible derrotar a un equipo.

Caja Rural Zamora esperaba un partido duro en Santiago, y lo encontró. Monbus Obradoiro salió a la pista decidido a cerrar la zona y generar problemas a los de Saulo Hernández que, sin embargo, conseguían una pequeña renta inicial gracias a un triple de Saintel. A partir de ahí, sin embargo, los zamoranos estaban tres minutos sin ver aro. Tres minutos en los que el equipo local, sin prisas, conseguía encontrar huecos y colocarse con cuatro puntos de ventaja (9-5, minuto 4). Lo ponía fin a la sequía de los visitantes, que reajustaban su defensa y conseguían igualar el marcador justo cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (9-9). La igualdad era máxima, pero los locales conseguían romper la defensa zamorana a base de triples y, con dos consecutivos, conseguían volver a abrir una pequeña brecha de cuatro puntos a 2´40 para el final del cuarto (17-13). No conseguían los de Saulo Hernández mejorar en esa faceta. Las ayudas no llegaban bien y Barcello firmaba otro triple para los gallegos, que ponían el 20-15. Peleaban los visitantes, que sin embargo llegaban al minuto 10 por detrás en el marcador (22-18).

La situación de Caja Rural CB Zamora empeoró en el inicio del segundo cuarto. Los de Saulo Hernández no conseguían ahora sacudirse la presión del rival, perdían balones y fallaban lanzamientos que facilitaban la labor a un Barcello imparable que, en el minuto 13, lanzaba a los suyos hasta los 8 puntos de ventaja (26-18). Walker anotaba los primeros dos puntos de los suyos en este cuarto, aunque poco más hizo Zamora hasta el ecuador del cuarto, salvo intentarlo. Los visitantes pelearon con uñas y dientes, pero ni fueron capaces de frenar a su rival, ni encontraron el camino del aro contrario, encajando un nuevo parcial de 4-0 que les dejaba con 10 de desventaja a falta de 6 minutos para el descanso (30-20).

Parecía, sin embargo, que los cambios defensivos de los de Saulo Hernández habían conseguido que el rival viese aro con menos facilidad y eso, junto a tres tiros libres anotados por Nikic, devolvieron la moral a los visitantes (30-23). Pero fue un rayo de luz muy fino y que desapareció pronto el que vieron los zamoranos. Monbus Obradoiro recuperaba a su equipo estelar en pista y, con ello, el control absoluto del partido, rompiendo las defensas de su rival y secando el ataque de los visitantes, que veían como en apenas dos minutos y medio los locales se escapaban hasta los 18 puntos de ventaja (43-25).

Saintel acudió al rescate y consiguió, al menos, que la cosa no fuese a mayores antes del descanso (49-31).

Lo intentó Caja Rural CB Zamora a base de defensa en el inicio del tercer cuarto. Los de Saulo Hernández se emplearon a fondo y consiguieron frenar el ataque de su rival durante casi tres minutos, pero les faltó compensarlo con acierto en ataque, con lo que apenas consiguieron reducir diferencias (51-35). Pese a ello, contribuían notablemente esos buenos momentos a la moral de los zamoranos, aunque duró poco, lo que tardaron los locales en encontrar a Faggiano y Barcello para romper la zona visitante con dos triples consecutivos que colocaban la ventaja de los gallegos ya en 20 puntos cuando se cumplía el minuto 24 (57-37).

No bajaron los brazos los castellano leoneses, pero un nuevo triple de Barcello obligaba a Saulo Hernández a parar el partido, con 25 puntos de renta ya para Monbus Obradoiro (66-41, minuto 27). No hubo reacción de los zamoranos y en la recta final del cuarto los visitantes no volvieron a ver el aro contrario. Mientras, Obradoiro, sin prisa pero sin pausa, consolidaba su ventaja y se colocaba con 33 puntos de ventaja al final del tercer cuarto, dejando el encuentro sentenciado aún a falta de los últimos 10 minutos (74-41).

Salió a por todas, sin embargo, Caja Rural CB Zamora que quería, al menos, maquillar el resultado y firmaba un parcial inicial de 0-8 en apenas un minuto y medio (74-49). Pero Monbus Obradoiro no quería sorpresas y recuperó el control del partido para dar por finiquitada la contienda con un 13-2 que, a tres minutos para el final, ponía el 85-51. Ni siquiera pudieron ya los zamoranos maquillar el resultado, aunque en al recta final, al menos, consiguieron evitar que la cosa fuese a mayores. n