Recoletas Zamora quiere superar al colista, CB Arxil, con claridad y mostrando buen juego

"Ganar, únicamente ganar, puede no ser suficiente", apuntaba Ricardo Vasconcelos en la previa del encuentro que Recoletas Zamora jugará esta tarde (17.00 horas) en el Ángel Nieto frente al CB Arxil. Un rival "trampa", pues acude a la capital del Duero como colista, pero al que las naranjas deben superar, añadiendo al triunfo, progreso de cara a la recta final de la temporada.

"Tenemos ahora cinco partidos con trampa. Son rivales que van por detrás de nosotros en la tabla y eso indica que tenemos más posibilidades de ganar... pero no te puedes relajar", comentaba el técnico portugués, asegurando que no por recibir al último clasificado su plantel debe saltar a pista de otra forma que no sea dispuesto a poner toda la carne en el asador. "Si te relajas, lo primero es que puedes perder; y, lo segundo, es que quizá sea un buen momento para aprovechar a mejorar y, de no utilizarlo, quizá a final de temporada lo pagues"; explicaba, asegurando que "no por ir por delante en la clasificación el partido está ganado". Es más, Vasconcelos quiere algo más ganar hoy.

El técnico del Recoletas Zamora aspira a que su plantel de un paso adelante esta tarde en el Ángel Nieto y domine el partido de principio a fin, demostrando el buen nivel exhibido durante la primera mitad frente a CD La Salle, "pero por más tiempo". Todo el que sea posible, intentando alcanzar una mayor regularidad y "no cometer tres errores consecutivos" en partido, cosa que "ante rivales grandes o en el play-off, es una gran losa".

Para ello, la formación naranja cuenta esta tarde con todas sus jugadoras disponibles. Una ausencia de bajas que ha dado un plus al cuadro zamorano, pero que invita a la exigencia de cara a un cierra de liga regular en el que esperan Unicaja Mijas o el líder Innova TSN Leganés, entre otros.

La intención es clara. "Defender mejor, para lograr canastas fáciles; controlar el rebote, que es absolutamente clave; y jugar desde el interior hacia el exterior", apuntaba Vasconcelos como plan de juego a seguir y bordar frente a un CB Arxil que invita, precisamente, al cuadro naranja a variar su juego habitual por la búsqueda del perímetro desde la pintura. "No van a venir a dejarse ganar y Arxil se cierra mucho por dentro, lo que hará necesario estar acertadas en el tiro", indicó el luso.