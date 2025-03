Recoletas solo cumple ante un rival inferior

El Recoletas saldó su enfrentamiento ante el último clasificado de la Liga Challenge con una victoria por 82-64 que era obligada pero con un juego muy pobre que este sábado no le hubiera servido para nada frente a un rival mejor clasificado.

No resulta sencillo jugar un partido en el que la diferencia de potencial entre una y otra plantilla era tan evidente y más cuando Arxil no podía contar con su directora de juego, la base portuguesa Raquel Laneiro, que tanto daño le había hecho al Zamarat en el partido de la primera vuelta jugado en Pontevedra. Pero no es de recibo que el equipo naranja se relaje hasta extremos como los de la primera parte y obligue a su entrenador a solicitar hasta dos tiempos muertos para recomponer el trabajo defensivo.

Resultaba evidente la superioridad en el reb ote de las zamoranas, pero eso no puede ser disculpa para caer en la relajación y permitir que, una tras otra, llegasen las bandejas de las jugadoras gallegas en el lado débil de su ataque. Y es que ni siquiera fueron capaces de iniciar el encuentro estableciendo ya distancias reales en el marcador y las primeras delanteras fueron del Arxil hasta el 5-7. Aparecieron entonces, Zoe Hernández con dos triples y Sarah Polleros machacando el tablero rival desde el poste bajo. Y todo parecía encarrilado cuando la entrenadora pontevedresa solicitaba su primer tiempo muerto con 17-9.

En el Arxil, tan sólo Foster respondía a la superioridad zamorana y el primer cuarto se cerraba con 24-26.

Siguió incrementando su ventaja el Recoletas pero los despistes defensivos seguían siendo clamorosos hasta el punto de que Vasconcelos tuvo que pedir un tiempo muerto con 31-20. Afortunadamente, el dominio del rebote permitía a las naranjas mantener cómodas ventajas en el marcador y el partido continuó en una tónica de patio de colegio, con un Arxil también desconcentrado que se pasaba cinco minutos sin anotar. Pese a las concesiones de su rival, el entrenador zamorano volvía a pedir un tiempo muerto y el partido se iba al descanso con 45-31 en una tónica de gran apatía y ganas por ambas partes de que el encuentro durase lo menos posible.

Arxil no se da por vencido No podía cambiar y no cambió casi nada tras el descenso aunque el Zamarat regresó con bastante más seriedad y concentración en su juego. Ambos rivales estaban mucho más aplicados en defensa, lo que se traducía en una sucesión de faltas personales que no contribuían a la brillantez del juego.

Pero Arxil parecía haber ajustado bastante sus recursos y comenzó a acercarse peligrosamente en el marcador hasta obligar a Vasconcelos a pedir un tiempo muerto con 49-42 en el minuto 24.

Optaron entonces las zamoranas por ataques largos que provocasen el desgaste de su rival y apareció además Adri Knecevic para acertar con un triple que calmó un tanto la ansiedad zamorana con el 52-42. Polleros respaldó el trabajo del equipo con una nueva canasta pero Arxil seguía a lo suyo y replicaba.

Las zamoranas optaron por presión a toda cancha y recuperaron el balón para que Bardka sumase un 2+1 que motivó un nuevo tiempo muerto de las visitantes (57-44) con el partido a punto de romperse de nuevo y 17 minutos de juego por delante.

Recoletas imponía la eficacia de sus rotaciones y a Arxil cada vez le quedaban menos fuerzas para hacer frente a un rival que este sábado estaba siendo muy superior, tal vez más de lo lógico. Y con todo decidido, el partido se fue al último cuarto con 63-46.

Pese a todo, Arxil siguió a lo suyo e intentaba meterse de nuevo en el partido a lo que contribuyeron las zamoranas con varios errores no forzados. Las gallegas se acercaron a 12 puntos pero Zoe se encargó de transformar un triple para que nada cambiase. A falta de cinco minutos para el final, la ventaja zamorana alcanzaba los 20 puntos pero el juego seguía sin ser bueno. Y el partido se fue muriendo y los últimos minutos sirvieron para que la zamorana Sara Hermosa, actualmente en el filial del Zamarat, reapareciera con el primer equipo tras su paso por el baloncesto universitario americano.