El Zamora CF afronta un mes de marzo clave y exigente

Marzo se prevé como un mes duro, exigente y clave para el futuro de un Zamora CF que afrontará cinco encuentros ante rivales complicados frente a los que puede dejar prácticamente sentenciada la permanencia y, a partir de ahí, soñar con lo que pueda venir, aunque no será fácil. Con 33 puntos en su casillero, el cuadro rojiblanco se encuentra en un noveno puesto que no le permite relajaciones y es que, a pesar de ubicarse en la zona media, los puestos de descenso están a tan solo cuatro puntos después de haber sumado 4 puntos de los últimos 15 puestos en juego. Tras el varapalo sufrido en Andorra (2-1) del pasado fin de semana, al equipo le tocó resetear y pensar en lo que le viene. El primero será el Barakaldo, conjunto que ahora mismo es cuarto y al que se le ganó de forma contundente en la ida (0-3). El encuentro de este domingo, en el que no se podrá contar con Campabadal que fue expulsado y habrá que esperar la evolución de los lesionados, será a las 19.30 horas y es importante por los puntos y también para que los jugadores recuperen sensaciones y su mejor fútbol. En el club son conscientes de ello y han puesto en marcha iniciativas para potenciar la presencia de público, además de recuperar la idea de la "fan-zone" en los prolegómenos para crear ambiente en los alrededores el estadio desde las 16.30 horas.

Después al Zamora CF le esperan dos desplazamientos consecutivos y complicados ante dos de los planteles más potentes. El primero de ellos será en el Reino de León ante la todopoderosa Cultural (líder con 51 puntos) frente a la que se dio la cara en la ida, y después en casa de la Real B de Sergio Francisco, aunque a los de Gipuzkoa sí se les pudo ganar en la primera mitad del campeonato. Tras estas salidas frente a dos de los mejores locales, llegarán un par de encuentros como anfitriones, conscientes de que en el Ruta de la Plata no se pueden escapar muchos más puntos. En este caso los rivales serán el Nàstic de Tarragona y Unionistas de Salamanca, un derbi que supondrá un gran desplazamiento de aficionados charros y que siempre es una fiesta del fútbol autonómico.

El club tendrá representación en la Junta de la Territorial

Después de varios años ausente, el Zamora CF volverá a estar representado en la junta directiva de la Federación de Castilla y León de fútbol. Desde la Delegación provincial se trasladó a la entidad su deseo de que formaran parte de este equipo directivo a nivel regional, al ser "el club más representativo de la provincia" y desde el Ruta de la Plata, con Javier Páez a la cabeza, no dudaron en aceptar la propuesta.

De este modo, será uno de los consejeros del club, Manuel Cano, el que figure en esta junta en la que están presentes Domingo Corral (CD Benavente) y Juan Ramón Saludes (CD Villaralbo), además de Alfredo Rodríguez Santa Cecilia como uno de los cuatro vicepresidentes y mano derecha de Marcelino Maté, además de ser delegado provincial.

Echando la vista atrás, el último representante del Zamora CF en este equipo fue José María Casas.