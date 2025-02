Ondrej Hustak, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Vengo con mucha energía y dispuesto a ayudar lo máximo posible"

Ondrej Hustak, último fichaje del Caja Rural CB Zamora, compareció hoy ante los medios de comunicación en la previa del que será su tercer debut con el equipo dirigido de Saulo Hernández. Un conjunto del que se siente "muy contento" de pertenecer nuevamente y al que viene "con energía" y dispuesto a "ayudar lo máximo posible" para alcanzar el objetivo de la permanencia. Comenzando frente a un Mombus Obradoiro que "es un equipo con muy buenos jugadores".

"Estoy muy contento de estar aquí otra vez. Quiero dar las gracias a Saulo por confiar nuevamente en mí y que pueda volver a vestir la camiseta del equipo porque me encanta Zamora, me gusta mucho la ciudad y la gente de aquí", comentó el pívot sobre sus sensaciones tras recalar en un Caja Rural CB Zamora al que ha estado "siguiente toda la temporada". "He visto al equipo estos meses y estoy muy contento de como va el equipo. Creo que todo va muy bien y me parece, aunque lleve solo un día aquí, que es un grupo muy unido y con muy buenos jugadores y personas", comentó, mostrándose encantado tanto de "volver a estar aquí con todos" aquellos con los que compartió el ascenso, como con los nuevos jugadores que no conoce de sus etapas anteriores.

Hustak indicó que, bajo su punto de vista, el Caja Rural CB Zamora ha "subido el nivel" y "ha saltado no un poco, sino mucho" en su juego respecto al pasado curso. "El juego es más rápido, más físicos y eso me gusta", subrayando que "se ha cambiado mucho", pero que se ve con capacidad de aportar rápido, pues conoce "a varios jugadores" y esa adaptación propia de un fichaje "será más fácil que en cualquier otro equipo" dados sus conocimientos del plantel, el club y la ciudad.

Por lo que espera aportar, Hustak se mostró tímico y se limitó a asegurar que viene "con mucha energía al equipo" y dispuesto a "ayudar lo máximo posible" con sus características a un bloque al que, como bien apuntó su técnico, podrá poner su altura y calidad al servicio de los zamoranos tanto en el 4 como en el 5.

El pívot checo cuenta con muchas ganas de debutar y puede que tenga sus primeros minutos este mismo domingo en un partido que, como él mismo indicó, no será sencillo ni para su nuevo equipo ni para él. "Mombus Obradoiro es un equipo que conozco. Es un muy buen conjunto en el que nos vamos a encontrar muy buenos jugadores. Sin ir más lejos, en mi posición, está Brodziansky, que jugaba hasta el pasado mes en la ACB, o Balvin, que es uno de los mejores jugadores de mi país", comentó. Un oponente de máximo nivel que, sin embargo, no impedirá al recién llegado intentar llevar al conjunto de Saulo Hernández a la victoria como hizo tantas veces en cursos anteriores.