Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Que no se preocupen mis detractores, que yo me meto caña a mí mismo"

“Para los eruditos que me echan a mí la culpa de la derrota ante el FC Andorra, ya me la echo yo”. Esa ha sido una de las primeras frases de Juan Sabas en la rueda de prensa del Zamora CF previa al choque contra el Barakaldo de este próximo domingo. El entrenador rojiblanco ha vuelto a tirar de sinceridad (y un poco de ironía) para explicar cómo se siente después de un resultado (2-1) que fue doloroso, pero que no ha impedido que la semana haya sido “correcta” y dentro de los parámetros habituales.

“Tuve tiempo desde que acabó el partido a las dos de la tarde hasta la una de la mañana que llegué a Zamora para automachacarme. No soy un entrenador que se esconda, ni busque excusas. Cometo un error que es no cambiar a Edu Campabadal por la amarilla, pero también puedo preguntar a los que saben tanto de fútbol que, si cuando tenemos 6 o 7 tarjetas tenemos que cambiar a todos”, indicó. Al mismo tiempo añadió en sala de prensa que “las cosas no son tan sencillas en el fútbol. Es fácil analizar desde casa, con el televisor, desde el bar… pero es más complicado el análisis que me hago yo”. “Tendré muchos defectos, pero sí sé asumir mis errores, y asumo los míos, y los jugadores los suyos. Estas cosas las hablo en el vestuario, y que no se preocupen mis detractores, que yo me meto caña a mí mismo y asumo mis errores”.

En su intervención también admitió un “mal” de todos los entrenadores y es el sentirse algo más solo en las derrotas, aunque admite que es algo que puede ir en el cargo.

“No leo comentarios, pero sí te llegan, y me ha saludado menos gente”, indicó irónico. “Nací en un vestuario y me moriré en un vestuario, pero me gusta que me salude la gente. Yo intento hacer feliz a todo el mundo, intento ganar… pero juega el rival y muchas circunstancias. No me gusta que me alaben, pero me gusta más que me den cariño que palos”, indicó el entrenador antes de centrarse en el próximo encuentro, uno de “los más difíciles de la temporada”, en que se puede dejar muy encarrilado el objetivo.

"Somos sabedores de que nos jugamos muchísimo. Una victoria es casi alcanzar el objetivo, el que nos hemos planteado desde el club, que es mantener la categoría, y cuando antes lo hagamos mejor". A este respecto sí recordó que "quedan más puntos por competir de los que tenemos en el casillero. Nos queda un mes dficilísimo con equipos de arriba, y tenemos que apretar todos para hacer feliz a la gente y lograr los puntos".

También fue preguntado por ese ambiente de play-off que a veces se ha vivido entorno al equipo, afirmó que no le molesta, pero si fue claro al asegurar que el play-off lo jugarán "los equipos que son ganadores en ambas áreas". A este respecto sí puso en valor que el Zamora es el segundo equipo menos goleado, por detrás de la Real B, pero también apostilló que en área rival no han sido tan contundentes. "Somos los octavos o novenos que más marcamos, y nos cuesta. Si estamos bien, generamos, pero luego está el talento definidor, y hemos estado más de 20 partidos sin un "9"", recordó en alusión a las lesiones de Roni y Pito Camacho. "Para estar en play-off hay que ser definidor en ambas áreas y a nosotros nos ha costado. Cuando nos hemos asomado un poco nos han dado en el hocico y nos han bajado a la realidad que es, cuanto antes, salvar la categoría". No obstante, también comentó que si ahora enlazan tres victorias consecutivas, y con la categoría salvada, irían a por todas, pero ahora toca "remar, sufrir, apretar y empujar".