Amaya Scott, jugadora del Recoletas Zamora: "Tenemos un único objetivo, mejorar como equipo"

Amaya Scott, jugadora del Recoletas Zamora, señaló este jueves ante la prensa que las naranjas "no pueden tomar a la ligera" el duelo frente al colista CB Arxil y necesita seguir mejorando en su juego. Una progresión que confirmó y que, indicó, parte de la voluntad del vestuario zamorano de "tener un único objetivo" común como equipo.

"Hasta ahora ha sido una muy buena semana de entrenamientos, pero no podemos tomarnos este partido o cualquier otro a la ligera", comentó Scott, recordando lo acontecido, por ejemplo, en el último encuentro: "podemos ir dominando y ser detenidas por el rival, como pasó en el último partido, así que tenemos que estar muy concentradas en alargar las buenas sensaciones en pista y en lograr una ventaja y mantenerla para conseguir una victoria fácil".

Precisamente, en ese triunfo, su equipo volvió a sufrir esa irregularidad en el juego que ha hecho no rendir al máximo al Recoletas Zamora. Un problema que la americana achacó a "la ansiedad" y la falta de concentración. "A veces nos sentimos muy ansiosas cuando vamos por delante, tenemos que bajar pulsaciones y entender que es nuestro momento, manteniéndonos juntas y apostar por el colectivo para que el equipo no tenga esos errores y pierda esas ventajas. Eso nos hará fuertes", analizó.

En cuanto a su papel individual, tras anotar la canasta del triunfo ante CD La Salle, Scott aseguró que se siente "muy bien esta temporada". "Recibo la confianza de compañeras y entrenadoras para, como jugadora, expresarme en pista con mi juego. Trabajo y me concentro en mejorar, pero siempre pensando en qué puedo aportar al colectivo. Todo lo que pueda aportar al equipo es lo más importante y es maravilloso poder cumplir con ese papel, que es el importante, y a la vez poder brillar a nivel individual", comentó, asegurando que esa es la base de la mejora naranja, pensar primero en el colectivo: "Definitivamente, hemos mejorado. Todos los días nos decimos que no somos perfectas, nadie aquí lo es, pero trabajamos para acercarnos lo máximo posible a nuestra mejor versión. En este equipo, todas tenemos una única meta en común. No hay objetivos individuales, solo uno colectivo que es ser un mejor equipo porque ninguna de nosotras es más grande que Recoletas Zamora, que el equipo".