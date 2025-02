El Villaralbo pone ya su vista en la permanencia en Tercera RFEF

El CD Villaralbo vio interrumpida su buena racha de resultados el pasado sábado contra el colista. Y esa derrota ha hecho que ponga ya su vista en el reto de la permanencia, el principal y original, y deje en segundo plano una lucha por el "play-off" que se ve ya más distante.

Después de perder ante el CD Laguna por 0-1, Chuchi Jorques aseguraba que a su equipo "no le queda otra" que aprender de ese encuentro y "trabajar durante la semana para intentar ganar a la Virgen del Camino" para seguir sumando y acercarse a la salvación matemática. "Tenemos seis o siete puntos, porque la salvación estará entorno a los 38 o 39 y ahí es donde hay que intentar llegar", comentó, recordando el objetivo azulón marcado en pretemporada.

La intensidad, vital para volver a sumar

Para llegar a ese registro y no sufrir nuevos golpes como el recibido de mano del colista, Jorques aseguró que el CD Villaralbo deberá recuperar la intensidad. Esa de la que no gozó durante la primera mitad en "Los Barreros". "Si no sales con la intensidad que requiere el partido, no compites y eso te penaliza", destacó al analizar el último encuentro, explicando: "Sabemos que somos un equipo al que le cuesta hacer gol y que, si el rival se nos pone por delante, lo vamos a tener todo mucho más complicado".

"Es verdad que luego tuvimos ocasiones y quizá no te merezcas perder, pero lo mereces por no haber salido al partido como se tiene que salir, con intensidad", aseguraba el entrenador, que no puso como excusa ese 0-1 que sorprendió a los locales para no firmar un buen primer tiempo. "Quedaban muchos minutos y ocasiones. Cuando llevas once o doce porterías a cero en la temporada es porque has hecho las cosas bien y puedes volver a hacerlas", subrayó, apostillando: "hay que competir con humildad y compromiso; en la primera parte eso no se vio".