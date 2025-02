Rubén Revuelta, campeón de Castilla y León de nuevo

El toresano Ruben Revuelta se proclamó Campeón de Castilla y León Sub 20 en los 60 metros vallas en el Campeonato disputado en la pista cubierta Carlos Gil Pérez de Salamanca. El joven y prometedor vallista toresano volvía a conquistar un nuevo título de campeón Autonómico, continuando con el dominio en las vallas, como lo lleva haciendo estas últimas temporadas.

Se presentaba Rubén Revuelta Domínguez con la cuarta mejor marca del año en el ranking autonómico merced a los 8´´15, que logró en el pasado mes de enero, con la idea de poder mejorarla y seguir presentando sus credenciales de cara al próximo Campeonato de España Sub 20 a celebrar en estas mismas pistas de Salamanca.

Y disputaba las semifinales logrando la victoria y el pase a la final con solvencia, al parar el crono en unos esperanzadores 8´´24, con lo que hacía concebir esperanzas de que en la final podría lograr una gran marca. Pero no pudo ser debido que, al pasar una valla, la tocó ligeramente, lo que le hizo ser precavido y no arriesgar. Pese a todo entró en primer lugar de , conquistando un nuevo título de campeón autonómico. El crono lo paró en 8´´26, marca que hace concebir muchas esperanzas de cara al Campeonato de España.

En el Autonómico sub 16, Adrián Sánchez Gallego se proclamó subcampeón autonómico en los 1.000 metros lisos con mínima de repesca para el Campeonato de España. Pablo Hernández Graña logró también la mínima de la repesca en los 60 metros vallas.

El Vino de Toro Caja Rural se traían para tierras toresanas del Autonómico sub 16, una medalla de plata, dos marcas mínimas de repesca para el Campeonato de España Sub 16, y varios puestos de finalistas así como varias marcas personales. Adrián Sánchez Gallego reapareció después de la desafortunada última actuación en pista cubierta en Salamanca, donde sufrió una espectacular lesión de la que pudo recuperarse a tiempo para realizar una gran carrera de 1.000 lisos en la que terminó segundo, proclamándose subcampeón de Castilla y León Sub 16 con un tiempo de 2´47´´58, que le permitirá acudir al Campeonato de España Sub 16 a celebrar en Ourense el próximo 15-16 de marzo.

Pablo Hernández Graña, también tuvo una actuación destacada para estar entre los mejores en las dos pruebas que disputaba, en los 60 m. vallas y salto de altura, en ambas lograba el quinto puesto de finalista, con marca personal en ambas pruebas.

En los 60 vallas, además de mejorar su marca personal en más de 6 décimas, logró la marca mínima de participación de repesca para el Nacional Sub 16, con 9´´37 en la gran final, tras correr las semifinales en 9´´63, que también era marca personal en ese momento. En el salto de altura tampoco estuvo donde esperaba y su mejor salto fue de 1.55, marca personal que le daba la quinta posición

Gabriela Herrero Pérez finalizó lejos de los puestos de honor en los 1.000 lisos, pero también firmó nueva marca personal con 3´20´´18, rebajandola en 2 segundos. Raul Rodríguez también consiguió marca personal en los 600 lisos con 1´40´´26, un segundo largo de mejoría. n