Obradoiro espera al CB Zamora con dos nuevos fichajes

El CB Zamora Caja Rural retoma este domingo (19.00 horas) la competición en Primera FEB ante el Breogán, en un partido que se disputará en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela. El Obradoiro es, junto a Estudiantes, el equipo que se ha mostrado más superior a los de Saulo Hernández en lo que va de Liga con aquella rotunda victoria por 60-90 en el Ángel Nieto, pero no está respondiendo a las espectativas creadas, que pasaban por luchar por el ascenso a ACB, y hoy yace en una triste séptima posición que no le asegura siquiera jugar el play off de ascenso, con sólo dos victorias más que el equipo zamorano que es undécimo. Obradoiro partía como uno de los equipos llamados a estar luchando por encabezar la clasificación de Primera FEB pero ha ido acumulando derrota tras derrota, y algunas de ellas, no previsibles ante Estudiantes (82-69), Odilo Cartagena (73-68), San Pablo Burgos (85-91 y 95-82), Palencia (91-83), Fuenlabrada (75-79), Castelló (73-68), Ourense (68-71) y Alicante (90-85). Y esta deficiente trayectoria ha deparado el cambio de entrenador con el cese de Gonzalo Rodríguez en diciembre, al que ha sustituído el leonés Félix Alonso, ex entrenador del CB Zamora en Liga EBA, como también fue jugador del equipo zamorano Héctor Galán el máximo responsable deportivo del equipo santiagués quien ha tenido que reaccionar no solo con el cambio en el banquillo sino realizando nuevas incorporaciones con la temporada ya avanzada como han sido las del georgiano Rati Andronikashvili; el checo Ondrej Balvin, el eslovaco Vladimir Brodziansky o el abulense Álvaro Muñoz. Han causado baja respecto al equipo que visitó el Ángel Nieto, el norteamericano Jacob Stephens y le Victory Onuetu que ha sido cedido al Prat.

Pero el equipo no termina de reaccionar y el Obradoiro ha decidido seguir buscando refuerzos, que han llegado en los últimmos días. Primero fue Lucas Faggiano.

El conjunto compostelano llevaba meses buscando un base y el elegido ha sido Lucas Faggiano (Argentina, 1989), un jugador con pasado en España tanto en la ACB como en la LEB Oro, actualmente llamada Primera FEB, y que cuenta con pasaporte italiano. El último equipo del argentino fue el Fuerza Regia de la liga mexicana, en el que ha promediado 6,9 puntos, 3,5 asistencias y 2’5 rebotes. En la pasada campaña militó en el Real Betis, en su última experiencia en la competición en la que actualmente se encuentra el Obradoiro, ofreciendo 9,6 puntos, 2’3 asistencias y 2,8 rebotes entre los partidos de liga regular y de playoffs. También ha jugado para Gipuzkoa Basket o Movistar Estudiantes, entre otros equipos. Héctor Galán ha asegurado que “con Lucas incorporamos un jugador de mucha experiencia a nivel internacional y también en nuestro país, tanto en la antigua LEB Oro como en Liga ACB. Juega en la posición de base, lo que veníamos buscando desde hace bastantes semanas para ordenar el juego. Entendíamos que esto era lo que le hacía falta al equipo”.

“Su llegada nos ilusiona mucho. Estamos convencidos de que nos va a ayudar a elevar el nivel de competitividad para el final de temporada. Le deseo una rápida adaptación, aunque en este caso es una liga que conoce perfectamente. Ojalá desde el principio podamos disfrutar de su mejor versión”, finalizaba.

Y pese a que el club gallego parecía haber dado por cerrada su plantilla, ayer mismo ayer mismo se anunciaba que el base-escolta estadounidense Alex Barcello jugará lo que resta de temporada en Santiago tras rescindir su contrato con el MLP Academics Heidelberg de la Bundesliga. El nuevo jugador obradoirista, de 26 años, regresa así al baloncesto español, donde el pasado cursó brilló con la camiseta del Gipuzkoa Basket, con el que promedió 19.6 puntos, 4.1 rebotes y 3.1 asistencias por partido en LEB Oro. "Alex es un jugador que conoce perfectamente la competición y el año pasado hizo una grandísima temporada en Gipuzkoa. Puede alternar las posiciones de base y escolta, posee mucha amenaza exterior, buena lectura y un gran manejo de balón", destacó Héctor Galán. Barcello viene de promediar 14.5 puntos, 5.5 rebotes y 5 asistencias por encuentro con el Heidelberg en la máxima categoría del baloncesto alemán. "Esperamos contar con él en los próximos días", por lo que podría debutar el domingo contra el CBZ. n