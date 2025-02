Diputación de Zamora y Caja Rural, "al rescate" del Gran Premio San José y La Vuelta Ciclista Zamora

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, señaló este miércoles ante los medios de comunicación que su institución, en conjunto con Caja Rural, "salvará" dos de las pruebas clásicas del ciclismo zamorano en este 2025, buscando poner en marcha tanto el Trofeo San José como La Vuelta Ciclista a Zamora y respondiendo así a la información publicada ayer por este periódico sobre la delicada situación que vive el "díptico zamorano".

"En el día de ayer hemos tenido la última reunión de trabajo y esta institución, junto con un aliado en esta prueba como es Caja Rural, hemos decidido salvar estas dos pruebas este año", expresó Faúndez en el pleno de la Diputación de Zamora, asegurando que esta acción conllevará "lógicamente" una "reorientación del trabajo". "A partir de ahora se va a encargar de estas pruebas el Club Ciclista Cadalsa", destacó el presidente de la institución provincial, indicando que dicha adjudicación no es baladí. "Es un club que está abanderado por Lale Cubino, una persona con prestigio y que goza de respeto en el mundo del ciclismo", indicó, asegurando que "será quien este año se encargue" de ambos proyectos y, "quizá, puede que en el futuro" también de forma a próximas ediciones.

Por otra parte, Faúndez anunció que el Trofeo San José se llevará a cabo bajo un nuevo nombre y en una fecha diferente a la que estaba prevista. "Este año tenemos un conflicto con la fecha de ambas pruebas porque el club que las organizaba tenía reservados ciertos días en la federación", indicó, para explicar que la carrera de mediados de marzo pasará a llamarse "Gran Premio Ayuntamiento de Muelas del Pan-Caja Rural-Diputación de Zamora", recibiendo el nombre de las tres instituciones que lo sustentarán, y se disputará "el 19 de marzo".

En cuanto a la Vuelta a Zamora, el presidente de la Diputación de Zamora, indicó que el club que se hacía cargo anteriormente de la cita tiene "ya unas fechas reservadas (17-20 junio), pero se está negociando con él para recuperar esas fechas, si fuera posible". Un trámite que espera resolver pronto y que, de no hacerse en un determinado plazo, conllevaría "la búsqueda de fechas alternativas sin moverse demasiado del horizonte habitual" de la competición, que se suele disputar a principios de verano.

"Esta es una institución seria, como lo es Caja Rural. Estas decisiones se toman por motivaciones y antecedentes; no queríamos perder ninguno de estos eventos clásicos en la provincia y nos ha tocado tomar esta decisión", comentó Faúndez, asegurando que no se trata de una respuesta inmediata la información publicada ayer sobre el díptico zamorano: "No es fruto de la improvisación, llevamos trabajando un periodo de tiempo amplio en ello. En próximos días presentaremos la primera cita y tendremos despejado el siguiente horizonte más adelante".