El Rayo de Alba se defiende y niega insultos racistas al CD Sayagués

Ante las informaciones maliciosas, infundadas y falsas que desde el C.D Sayagués se están vertiendo hacia uno de nuestros jugadores nos vemos en la obligación de lanzar este comunicado que en todo caso no es para defenderlo porque no hay nada que defender si no para contar lo que realmente sucedió:

Alrededor del minuto 15 de juego de la segunda parte, previo a un lanzamiento de falta del CD Sayagués, el jugador supuestamente insultado, se dirige hacia el defensor del Rayo de Alba en tono jocoso y riéndose de este por la tarjeta que en la jugada previa había visto. Pues bien, el jugador de nuestro club le increpa esta actitud diciéndole ja-ja-ja-ja qué? ¿De que te ries? A lo que el jugador del CD Sayagues ni siquiera se encara con este, colocándose simplemente para atacar la jugada que tienen a favor.

Pues bien, de manera incomprensible, sorprendente y en gran medida peliculera, se acerca corriendo el capitán del CD Sayagués, que juega de portero y que se encuentra a unos 60m de la jugada, gritando y animando a sus compañeros a denunciar unos gritos racistas.

No sabemos si querían justificar de alguna manera el fin del partido o que en cierta medida tenían temor a la posible remontada que se podía dar en el encuentro (encuentro que iba 2-2) que solitariamente el capitán decide indicar a todos sus jugadores que abandonen el campo y a no volver a jugar.

Es curioso que el árbitro indica en el acta (publica para cualquier persona en la pag, de la futormes) que ni vio ni escucho nada (arbitro que se encuentra a 15m de la jugada) y que sea el portero del equipo, a más de 60m el que escuche gritos racistas.

Queremos recalcar que los jugadores del Rayo en ningún momento escuchan nada y que no es cierto que entrasen al vestuario rival a preocuparse por el jugador ya que no había nada de lo que nadie pudiese haberse sentido ofendido. Dado que lo comunicado en redes sociales con nombres y apellidos atentan gravemente a la dignidad y honor de nuestro jugador, nos reservamos el derecho a interponer la correspondiente denuncia ante la jurisdicción ordinaria ya que entendemos que tenemos fundamentos más que suficientes para querellarnos por difamación ante las personas que han redactado dicho comunicado. Por otro lado, el CD. Rayo de Alba siempre ha estado y estará en contra de cualquier forma de racismo. No solo en el deporte, si no en todos los ámbitos de esta sociedad.