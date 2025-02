El Zamora CF quiere repetir jugada en Andorra

Se le ganó en la ida, con goles de Kike Márquez y Rufo Lucero en apenas dos minutos, y la intención de la expedición del Zamora CF es repetir jugada ante el FC Andorra de Gerard Piqué. No será un reto fácil por todos los hándicaps que rodean a este encuentro: el largo viaje asumido por el equipo, el mal estado en el que se prevé estará el campo y la indiscutible calidad de un rival hecho para estar arriba, entre otras cuestiones, pero la plantilla rojiblanca se desplazó ayer dispuesta a todo y es que todos son conscientes de que una victoria sería un golpe de efecto brutal hacia la permanencia y les permitía volver a acariciar ese sueño del play-off del que nadie habla pero que todos anhelan. Para este encuentro, Juan Sabas vuelve a sufrir bajas en sus filas y a Juanan se suman Roni y Castañeda, todavía no recuperados de sus respectivas lesiones, además de Clavería por sanción, pero sí recupera a Sergio Nieto que es más que probable que vuelva a situarse en el lateral izquierdo.

El entrenador no obvió que el estado del campo será condicionante para este enfrentamiento que arrancará a las doce del mediodía, pero también recordó que no es la primera vez que juegan en un terreno de juego en mal estado y tanto ellos como el rival pirenaico deberán adaptarse. "Creo que el primer perjudicado por cómo esté el campo es el Andorra porque tiene futbolistas de mucha calidad, pero el tema de jugar o no jugar lo tiene que decidir el árbitro", indicó el técnico, añadiendo que encaran este encuentro "con positividad y entusiasmo".

POSIBLE ONCE INICIAL DEL ZAMORA CF / LOZ

Respecto al rival que tendrán enfrente, comentó Sabas en rueda de prensa que "es un equipo estructurado y fabricado para estar arriba y para ser campeón con la plantilla que tiene (ahora mismo son séptimos, a dos puntos de la fase de ascenso)" y reiteró que el planteamiento deberá ser mostrarse fuertes a nivel defensivo y a partir de ahí crecer y generar ocasiones de peligro, como ya hicieron en la ida con magnífico resultado.

Por lo que respecta al rival, su entrenador Beto Company, también ofreció sus impresiones de cara a este encuentro ante el Zamora CF, un equipo del que habló en la previa, y del que destacó que forma "un bloque espectacular, que sabe a qué juega, que lo tiene muy claro, tiene individualidades muy buenas y la capacidad de, con muy poco, generar situaciones de ataque". "Tienen la virtud de hacerte el partido muy incómodo, y eso hace que no puedas despistarte en ningún momento", apuntó el responsable de banquillo andorreño. En cuanto al campo, indicó que "el equipo de jardinería está haciendo todo lo que puede, pero los milagros no existen. Nos seguiremos adaptando como lo hemos hecho hasta ahora". Con estos preliminares, se espera un encuentro de poco brillo en cuanto a espectáculo, en el que los protagonistas deberán apostar de nuevo por ponerse el mono de trabajo y apretar en defensa, en busca de la recompensa de los tres puntos.