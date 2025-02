Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora: "Por momentos, jugamos un baloncesto genial"

Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora, se mostró muy contento por la victoria lograda por la formación naranja en su duelo frente a CD La Salle en Melilla. Un triunfo que se logró gracias al "baloncesto de gran nivel" que desplegó su equipo, si bien acabó sufriendo para imponerse en pista.

"El partido frente a Melilla fue, al final, un partido duro", indicó el técnico, asegurando que así "debía ser" pues se trata de un rival de la zona alta de la tabla. Aun así, en opinión del luso, su equipo "por muchos minutos" fue "muy superior" a su rival. "Hemos jugado un baloncesto genial, un baloncesto de gran nivel", aseguraba, refiriéndose principalmente a la excelente primera mitad de partido firmada por Recoletas Zamora. Un tramo del encuentro clave que permitió a las suyas cosechar una ventaja que resultó decisiva.

Sin embargo, y pese a su satisfacción, Ricardo Vasconcelos no ocultó que su equipo, "desafortunadamente" no fue capaz de poner el listón tan alto durante todo el choque. "No hemos sido capaces de jugar los 40 minutos a ese nivel", aseguró, comentando: Empezamos regular en defensa, pero poco a poco el equipo fue creciendo hasta hacer dos cuartos muy, muy buenos para ganar una ventaja que, luego, pudimos manejar en la recta final".

"Es verdad que el equipo, en los momentos de aprieto, aún no tiene esa capacidad de reaccionar como queremos, pero vamos poco a poco trabajando", subrayó Vasconcelos, afirmando que, pese a ello, "el equipo sigue mejorando" y mira ya el próximo partido de liga con ambición.