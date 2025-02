Félix Mojón, entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora: "Lo importante es que hemos sacado el partido"

Félix Mojón, entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora, no ocultó que su equipo no rindió al nivel esperado el pasado sábado, pero destacó el valor de los puntos al afirmar que "lo más importante fue sacar los dos puntos" en el derbi ante el BM Ciudad de Salamanca. Un botín fundamental pues "una liga la gana el equipo más regular", el que saca adelante los partidos complicados.

"BM Ciudad de Salamanca ha estado muy bien. Álvaro ha estado a un gran nivel", apuntaba el gallego, antes de analizar el choque: "No hemos defendido bien y tampoco hemos atacado como deberíamos porque no hemos dado continuidad al dos para dos, no hemos tenido velocidad. Atrás, en la primera parte, en la zona de los jugadores zurdos hemos estado muy planos y el rival aprovechó para marcar siete goles prácticamente iguales. Fue un lastre, una rémora." Mojón, además, explicó que "pese a todo y tras irnos al descanso 17-11, que es un marcador que podría dar tranquilidad y salir mejor, la mala suerte de la expulsión de Gigi complicó un poco todo".

Sobre ese lance, Mojón aseguró que fue "una expulsión justa", si bien "fue algo inevitable, porque comete esa acción sin querer" y señaló que la salida del partido de Gigi se unió a otros problemas que dificultaron el envite. "La expulsión, el hecho de que Pau jugó muy tocado, que Oier tampoco terminó de entrar en partido... eso nos hizo ir a trancas y barrancas", detalló, para apostillar: "al menos se ha sacado, es lo más destacable del encuentro y lo más aprovechable".

El técnico dio valor a los dos puntos, apoyados por varios resultados de otros rivales. "Esto es una liga y, en esta competición, para ser primero hay que ser el más regular y no perder estos partidos, puntos que otros equipos como Base Oviedo perdió siendo un equipo, quizá, más irregular. BM Soria gana con más holgura y solvencia, pero el día que ha tenido cruzado hasta ahora ha perdido. Nosotros vamos más al límite, pero vamos sacando los encuentros de este tipo y, al final, una liga la gana el que más puntos tenga y vale lo mismo ganar de uno o dos goles que de 16", comentó, señalando que "hay que quedarse con lo positivo".

Un "toque a la confianza"

Precisamente, Félix Mojón valoró como puede impactar un partido como el de ayer al BM Caja Rural Zamora al indicar que puede "un toque a la confianza por dos vertientes". "Por una parte, este partido puede ser un aviso de que hay que trabajar más y no podemos confiarnos, principalmente porque la semana que viene nos medimos a Grupo Covadonga y es un equipo más desordenado, pero con más calidad y quizá te pueda hacer daño; puedes llegar a pensar que no te han salido las cosas y que te genere dudas; por la otra, también te puede hacer pensar que eres capaz de sacar adelante un mal partido. Tendremos que trabajar esta semana para llevar la lección al plano positivo", aseveró.

En cuanto a los puntos más positivos del encuentro, Mojón destacó que la vuelta de Medina fue "de lo más positivo". "Está entrenando bien y, durante la semana, ya nos dejó claro lo fácil que es jugar cuando está en pista", destacó, para indicar a continuación que "hay que medir sus apariciones, por el momento". "Aún hay que medirle los minutos; esta semana ha jugado un poco, y la semana que viene también disputará unos minutitos porque no podemos dejar que recaiga de su lesión. Tiene que estar preparado para un partido intenso, que pueda saltar y percutir bien en las recepciones", aclaró, señalando que "No podemos forzarlo porque no podemos incrementar la lista de lesionados, menos ahora que Pau ha salido más tocado del duelo tras la última acción".