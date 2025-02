El CD Sayagués denuncia en redes un acto de racismo

El CD Sayagués publicó el domingo en sus redes sociales un comunicado oficial en el que denunciaba hechos racistas acontecidos en el encuentro perteneciente a la Liga Caja Rural Futormes de fútbol 11 entre su equipo y el del Rayo de Alba. Un encuentro que se detuvo con 2-2 en el marcador al comienzo del segundo acto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la entidad sayaguesa afirmó "condenar fuertemente los hechos sucedidos" durante el encuentro "acontecido ayer, en la pasa tarde del sábado 22 de febrero" cuando su equipo "se retira del campo sobre el minuto 55", explicando el motivo de tal decisión: Según relata el club, antes de la retirada, uno de los jugadores del equipo contrario realizó "los gestos de mono mientras usa sonidos propios hacia nuestro jugador número 13 Carlos Víctor Martins de Jesús hasta en dos ocasiones". Una exposición a la que el CD Sayagués añadió su interés por señalar personalmente a su rival, pues "añade: "lejos de reconocer los hechos se encara con agresividad a otros miembros del equipo".

El CD Sayagués denunciaba así el comportamiento de uno de sus rivales, si bien destacó la deportividad y buena conducta de otros jugadores del Rayo de Alba al apuntar: "Dar las gracias a algunos compañeros del equipo rival que intentaron venir al vestuario a preocuparse por nuestro compañero e intentar reanudar el partido".

El club afectado asegura que "no vamos a tolerar una situación que ya hemos sentido por parte de aficionados pero no por un rival dentro del campo" y sentenció su comunicado con el siguiente mensaje: "Erradicar el racismo en el deporte y en la sociedad depende de todos, por parte de compañeros y club nuestro máximo apoyo a nuestro compañero y señalar públicamente una persona que ha demostrado no tener respeto ni educación para seguir compartiendo este deporte junto a los demás".