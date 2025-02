"Los deportistas sabemos que unas veces se gana y otras se aprende"

-Llegará a Zamora para participar en el congreso Ahora Ilusión con la conferencia "A veces los sueños se hacen realidad". ¿Uno de los suyos fue el haberse podido dedicar profesionalmente al atletismo?

-Desde luego, ese fue mi sueño desde pequeña, el poder practicar este deporte como mis hermanos. Yo soy la menor de una familia de cinco hijos. Pero el gran sueño hecho realidad fue, sin duda, conseguir la medalla olímpica.

-Está a punto de cumplirse una década de esa hazaña. Echando la vista atrás, ¿qué recuerdo le queda de Río de Janeiro en 2016?

-Ahora, cada vez que lo pienso, no sé si es porque me estoy haciendo mayor, pero me entra una gran nostalgia, a la vez que una alegría sumamente especial. Además, tuve la desgracia de perder a mi madre el pasado año y el haber podido vivir este sueño con ella, junto con mi padre, es algo muy especial, porque ellos siempre pensaron que, dentro de nuestra educación, debía formar parte el deporte. Y creo que no se equivocaron.

-¿También se recuerda con el paso del tiempo de otra manera todo ese esfuerzo y sacrificio hasta lograr aquella medalla de oro?

-Estuve nada más y nada menos que 27 años con el mismo entrenador, Ramón Torralbo, así que la mitad de esa medalla, por supuesto, es suya. De hecho, está en el Museo del Deporte de Santander, la donamos allí porque no podíamos partirla por la mitad (risas). Así que, para mí, él ha formado parte de mi evolución en la vida, ya que me cogió con once años de la mano para cumplir mis sueños, unos sueños que han sido compartidos.

-Continúa vinculada al mundo del atletismo, pero desde el otro lado. ¿Cómo se vive este deporte desde la parte más institucional?

-Te puedo asegurar que hasta que no llega la final del Gran Campeonato del salto de altura, no me acuerdo de remover esa envidia sana que me da ver saltar a mis compañeras. Porque aún sigue habiendo compañeras que saltaban conmigo. Se vive muy bien y tengo la grandísima suerte de seguir vinculada al atletismo. Además, doy clases en la Universidad del Atlántico de Atletismo, en el grado de Educación Física, junto a mi trabajo en la Federación Española, donde llevo toda la parte institucional y el tema del protocolo. Para mí, es increíble el poder seguir formando parte de este deporte.

-¿No se arrepiente para nada el paso que dio al retirarse?

-Para nada, porque lo dejé en el momento justo para que no me hiciese daño y siguiese siendo siempre mi pasión. Y creo que eso es fundamental, porque hay muchos deportistas que o los retienen, o que se resisten a abandonar la actividad deportiva y al final sufren mucho. Para mí, el atletismo sigue siendo mi pasión.

-Aunque no compite, sigue entrenando, ¿es fundamental para usted seguir estando en forma?

-Cuando me retiré, tenía dos protusiones en la espalda, pero continúo haciendo mucho deporte, sigo haciendo fuerza y ahora estoy corriendo, incluso hasta medias maratones, donde compito una vez al año. Así que, continúo enchufada al deporte, aunque de otra manera totalmente diferente, sin ningún tipo de pretensión. Todos los retos que me había marcado para conseguir una medalla o para alcanzar un récord, ya están hechos. Ahora mi única meta es disfrutar, aunque, evidentemente, me gusta ir bajando mi marca en las medias maratones o las carreras de diez o cinco kilómetros. Pero mi fin es disfrutar, como hacía cuando era deportista de élite.

-Más allá de los éxitos profesionales, ¿qué considera que le ha aportado el deporte?

-Soy lo que soy gracias a la educación que me dieron mis padres y a la educación que he aprendido del deporte. Además, creo que los deportistas tenemos muchísimo que dar, por todos esos valores que aprendemos, el carácter que se nos forja a la hora de competir y el entender que a veces se gana y otras aprende, porque, para mí, no existe la derrota. Creo que esto se puede extrapolar a cualquier aspecto de mi vida. Este año pasado tuve la oportunidad de volver a unos Juegos Olímpicos, esta vez como jefa de equipo de la Selección Española de Atletismo, y te puedo asegurar que, visto desde el otro lado, todo el trabajo que hay detrás de un deportista es muy, muy grande. Fue un placer poderles acompañar en ese precioso momento que es cumplir el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos, que ya es un gran logro en un deporte como es el atletismo, tan universal, porque en cualquier parte del mundo se practica. De hecho, es el único deporte en el que hay 200 países participantes.

-¿Es necesario seguir inculcando los valores del deporte a la juventud?

-Sin duda. Dentro de la Federación Española de Atletismo tenemos un par de programas muy interesantes. Uno es el Young Athletics, para trabajar con esa juventud y, sobre todo, con las niñas que abandonan la actividad deportiva, para que vayan referentes a sus colegios e institutos, a explicarles que se puede compaginar todo. Y tenemos otro que es el Rural Athletics, para pueblos en los que los niños no tienen fácil acceso al deporte.

-Respecto a las niñas, ¿es importante que tengas referentes en el deporte?

-Yo misma tuve referentes, pero hay muchos deportes en los que comienzan a tener grandes referentes ahora, es una verdadera pasada que ya vivamos el deporte con esa igualdad, aunque todavía, evidentemente, falta mucho para conseguir la plena igualdad. Insisto, hay que seguir trabajando para que lleguemos a ella, pero yo he tenido la suerte de practicar un deporte inclusivo, un deporte igualitario, un deporte en el que, al ser individual, yo era en ese momento la figura del atletismo español y era una mujer. Personalmente, no he sentido ningún agravio comparativo por el mero hecho de ser mujer, pero sí que es verdad que en otros deportes aún queda mucho trabajo por hacer.