Juan Sabas asegura que no hay "caso Dani Hernández"

El entrenador del Zamora CF calificó al zamorano Dani Hernández como un jugador más de la plantilla y respecto a la falta de minutos del zamorano explicó que "todo el mundo tiene que respetar mis decisiones. Dani es uno más y no está por detrás de nadie. Aquí no está nadie por detrás de nadie y si no está jugando, tendrá que trabajar más para hacerme a mi sentir que le puedo poner".

El entrenador rojiblanco añadió en respuesta a una pregunta formulada durante la rueda de prensa ofrecida por el técnico este viernes que "los futbolistas tienen que dar todo y el máximo cada día y esperar su oportunidad, y Dani tendrá la suya. Pero no está por detrás de nadie y yo cuento con él como cuento con otros. Que no esté jugando no significa nada. Es una decisión mía a nivel deportivo". Sabas reconoció que entiende "la frustración de la gente o del mismo Dani que no está teniendo minutos pero es así". El técnico recordó que Dani Hernández estuvo doce partidos lesionado "y no me escuchásteis quejarme. Aquí no hay que quejarse, hay que trabajar. Pocas veces me escucháis a mi quejarme de nada y lo que hago es trabajar. Lo que hay que hacer es respetar las decisiones del entrenador. A mi me pagan para decidir y me puedo equivocar como nos equivocamos todos". Y añadió que se siente molesto por que "se formen debates cuando no los hay. Dani es uno más, cuento con él hasta final de temporada. No está contando con minutos, pero no está por detrás de nadie".