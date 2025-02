Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora en las ligas regionales

Victoria, empate y derrota. Ese fue el global de los equipos infantiles del BM Zamora en una nueva jornada de la cantera. El Infantil Masculino B del BM Zamora logró una victoria en su visita a Aranda, imponiéndose por 27-34. Sin embargo, el equipo zamorano no ofreció su mejor versión en el partido, mostrando algunos altibajos a lo largo del encuentro. A pesar de ser superiores en el marcador, los zamoranos estuvieron lejos de su nivel habitual, con una defensa demasiado permisiva y errores en ataque que les impidieron mostrar su mejor juego. Aun así, la diferencia de calidad zamorana fue suficiente para que se llevaran los dos puntos, con un triunfo que, aunque positivo, dejó margen para mejorar.

Mientras, las chicas del Adoza Balonmano Zamora A empataron 18-18 en un intenso encuentro contra Cleba León. El partido comenzó con dificultades para las zamoranas, quienes no lograban encontrar fluidez en ataque y empezaron perdiendo. Sin embargo, tras algunos ajustes en el equipo, las jugadoras comenzaron a mejorar y a sentirse más cómodas, especialmente en defensa.

En la segunda parte, el equipo cambió de actitud y, con una sólida defensa 4:2, logró contrarrestar las acciones del rival. Esto permitió recuperar más balones y, poco a poco, remontar el marcador. A pesar de las dificultades, las zamoranas consiguieron un sufrido empate, sumando un punto valioso en un partido muy competido.

Por último, el Infantil Femenino BM Zamora B cayó por 21-20 ante las segundas clasificadas del Cleba León en un choque que se resolvió en los últimos segundos. A pesar de no estar en su mejor versión ofensiva, el equipo luchó hasta el final, mostrando una gran mejoría con el paso de las jornadas. Las dificultades en ataque, con pocos pases efectivos y algo de precipitación, fueron un factor clave que lastró las aspiraciones del equipo. Sin embargo, la defensa fue el punto fuerte, con un trabajo colectivo de mucha intensidad que mantuvo a las zamoranas en el partido. A pesar de no tener su mejor día en cuanto a fluidez de juego, las zamoranas lograron llegar al final con posibilidades de empatar, demostrando una gran capacidad de lucha y competitividad. La última jugada, sin embargo, no se pudo concretar, dejando a las visitantes cerca de la remontada.

Doble victoria para los cadetes pistacho

La última jornada fue muy positiva para los equipos cadetes. El Bahía Príncipe Balonmano Zamora logró una contundente victoria por 23-41 frente a CLEBA. Desde el inicio, las zamoranas demostraron su efectividad en ataque, con buena circulación de balón y aprovechando una defensa 5:1 para encontrar buenas opciones de lanzamiento. Cuando el rival cambió a una defensa 3:3 para frenar el avance, las zamoranas siguieron mostrando gran velocidad y precisión en su juego ofensivo, manteniendo una ventaja cómoda. En defensa, el Bahía Príncipe se mostró muy contundente, cerrando espacios y evitando que Cleba tuviera opciones de reacción. Además, la portera destacó con paradas clave que contribuyeron al resultado final.

También hubo buenas noticias en masculino B. El Galán & Pastor venció en su visita al Recinto Ferial de Aranda (38-52). Fue un duelo en el que el poderoso ataque zamorano marcó la diferencia, mostrando buenas transiciones a la contra, y fluidez en los ataques posicionales. En la retaguardia, la nueva versión más proactiva de los «doses», generó gran cantidad de robos de balón, pero también desajustes que daban demasiados réditos a los locales, de ahí esos 38 goles en contra. En definitiva, una victoria que mantiene las posibilidades de los viriatos de alcanzar la clasificación directa para el sector.

Bahía Príncipe Cadete Fem B / Cedida

Dura derrota para las juveniles del Ángel Óptico en su visita a León

El Ángel Óptico Balonmano Zamora, equipo juvenil femenino, sufrió una dura derrota por 40-19 ante el Cleba León, en un partido donde las pérdidas de balón fueron determinantes. Durante la primera parte, la falta de respuestas de la primera línea sin balón provocó constantes errores en ataque, lo que permitió al rival correr con facilidad y marcar la diferencia. En la segunda mitad, el equipo mejoró en varios aspectos del juego, corrigiendo algunos de los fallos y logrando competir de tú a tú durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, la desventaja inicial fue demasiado grande y el esfuerzo no fue suficiente para revertir el resultado, dejando a las zamoranas con una derrota clara al final del encuentro.

El Moralejo cae frente a uno de los favoritos

El Moralejo Selección cayó derrotado por 28-23 ante uno de los líderes de la liga, en un partido que estuvo marcado por un comienzo muy desafortunado del filial del BM Zamora.

Desde el inicio, el equipo sufrió con múltiples pérdidas de balón y una falta de acierto en el lanzamiento a portería, mientras que el rival aprovechaba las contras para poner una diferencia temprana de 5-1. Ante esta situación, el primer tiempo muerto llegó pronto, buscando una mayor concentración y evitando precipitaciones. A pesar de las indicaciones, la situación empeoró cuando dos jugadores del equipo sufrieron lesiones que les impidieron continuar en el partido. Esto provocó que la desventaja se ampliara hasta los 6 goles a los 16 minutos. Sin embargo, el Moralejo reaccionó con un parcial de 3-0 que permitió reducir la diferencia. A pesar de este intento de remontada, el marcador reflejaba una desventaja de 5 goles al descanso.

En la segunda mitad, el equipo zamorano mejoró su defensa, implementando una 5:1 que mostró mayor eficacia y permitió contrarrestar las acciones del rival. Con una rotación de jugadores avanzados, el equipo logró empatar el segundo tiempo, pero la desventaja inicial fue insalvable, lo que finalmente los llevó a una derrota por 28-23.