Pádel Duero – Ternera de Aliste sigue invicto y líder de Tercera

Tras varias semanas intensas para los equipos de Pádel Duero, al hacer frente a las SNP y a la liga por equipos a la vez, las plantillas han disfrutado de un fin de semana más distendido al enfrentarse únicamente a la jornada correspondiente de Liga por equipos.

El equipo de Caja Rural Zamora, en Primera categoría, ha descansado tras solicitar el equipo rival aplazamiento de la jornada. El próximo fin de semana, encaran dos duros enfrentamientos fuera de casa.

El equipo de Pádel Duero Ternera de Aliste, consiguió la tercera victoria consecutiva y se coloca líder, con buenas sensaciones tras no haber perdido ninguna jornada. Esta pasada jornada recibió en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor, a las bercianas de Cacabelos Pádel Club, venciendo por 2 partidos a 1.

En Cuarta categoría, el equipo de Pádel Duero Exquisiteza, se desplazó hasta tierras segovianas para enfrentarse a un duro equipo como es el As Pádel. El resultado fue 3-0 en contra de las zamoranas, con pocas opciones de llevarse alguna victoria. La próxima jornada viajarán a Salamanca para enfrentarse a Chicas Palace en busca de la victoria.

El equipo de Pádel Duero Toyota Vía de la Plata, también en Cuarta categoría, recibía al equipo salmantino Chicas Palace, frente al que caían por 1-2, pero con buenas sensaciones de juego, evidenciando la mejoría del equipo.