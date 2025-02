El CD Villalpando se lleva un luchado partido ante Coreses

El CD Villalpando se llevó un intenso encuentro ante el Coreses, donde hubo numerosas amonestaciones con las que el colegiado trató de controlar la contienda. El choque transcurría sin dueño hasta que llegó la polémica cuando el capitán de los locales protestó una falta no pitada y acabó expulsado en el 34’. Con 0-0 arrancó la segunda mitad y el Villalpando estuvo mejor hasta que en una jugada centrada Salva hizo el 0-1. A partir de ahí el dominio visitante fue mayor y tras un gran balón entre líneas, Guiller puso el 0-2. En la recta final, el Coreses lo intentó y se volcó, pero el balón no quiso entrar y el marcador ya no se movió.