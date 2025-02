Chuchi Jorques, entrenador del CD Villaralbo: "Creo que dejamos escapar una buena oportunidad en León"

Chuchi Jorques, entrenador del CD Villaralbo, señaló tras el empate firmado por los suyos ante Júpiter Leonés que terminó el partido "triste", ya que bajo su punto de vista, el equipo azulón "perdió una buena oportunidad" para lograr una victoria importante.

"Estoy fastidiado, triste. Creo que hemos hecho muchas cosas bien durante treinta minutos y luego hemos perdido el control durante otros treinta, quince al final de la primera parte y quince al inicio de la segunda. Eso nos ha penalizado en el resultado y luego, si es verdad, que nos hemos recompuesto y hemos tenido opciones de ganar, pero ya no fue posible", analizó el entrenador, apuntando que el 2-2 "debe servir como lección". "No puedes venir a un partido fuera de casa y ponerte con un 0-2, meter dos goles después de tanto tiempo sin hacerlo y dejar que te empaten. Tengo la sensación de haber dejado escapar una buena oportunidad y me da pena por los chicos, porque hemos cometido errores que no debemos cometer", subrayó.

Jorques comentó que, quizá, el 1-2 hizo excesivo daño al equipo villaralbino. "Ese gol antes del descanso tenga mucha importancia, porque si alcanzas la mitad de partido con 0-2, Júpiter Leonés salta con la necesidad de hacer dos goles y tú reforzado tras varios partidos con portería a cero. Pero el fútbol tiene estas cosas, el día que metes dos goles, que llevabas mucho tiempo sin conseguirlo, es el día que se rompe esa buena racha en defensa", apuntó, destacando que, pese a todo, él mira "el lado positivo": "Llevamos cinco partidos sin perder, dos victorias y tres empates; van pasando las jornadas y el equipo está compitiendo muy bien. Tenemos que quedarnos con eso", afirmó.

Una buena racha azulona a la que otorga "mucho mérito" el entrenador, ya que "es difícil de conseguir en este grupo, con la competitividad que hay", si bien siguió molesto por el resultado final de la contienda en León. "Hay cosas positivas, pero con como se había puesto el partido, te vas con la sensación de haber podido hacer algo más", incidió nuevamente.

El entrenador, como su equipo, pone ahora la vista en su próximo compromiso. Un encuentro "muy importante" frente al CD Laguna; "especialmente a nivel mental". "Ahora hay que hacer un buen partido ante el Laguna, jugándoles con respeto e intentar competir al 200%, como siempre en "Los Barreros", para intentar ganarles", comentó, añadiendo: "Laguna no está bien a nivel clasificatorio, pero se merece todo el respeto del mundo porque tiene jugadores notables y ha logrado resultados de mérito ante Briviesca o Burgos. Desde hoy, habrá que trabajar mucho porque quien piense que va a ser un partido fácil creo que manda un mensaje equivocado y nos podemos llevar un susto. Hay que competir con humildad compromiso y actitud".