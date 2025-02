Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Son el mejor equipo de la liga, no hay más"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, no tuvo ningún reparo en señalar al término del encuentro frente a Movistar Estudiantes que la derrota ante los madrileños fue más que justa y que, en su opinión, su equipo cayó "ante el mejor equipo de la liga" en Primera FEB.

"Me cuesta mucho echar en cara algo hoy a los jugadores. Siempre se puede hacer más, pero yo he sentido como jugador esa sensación de tener enfrente alguien que te demuestra constantemente que es mejor que tú. Y ellos, son muy buenos", comentó el técnico al término del encuentro, añadiendo: "cuando los buenos equipos pierden con los no tan buenos es porque no tienen el día y su rival sí. Pero ellos lo han hecho muy bien hoy, sus jugadores han estado muy bien y no he tenido mucha sensación de cometer tantos fallos. He visto a Movistar meter muy buenas canastas, sacar a relucir nuestras debilidades y parar nuestras fortalezas. Y, cuando pasa eso, no hay más que dar la enhorabuena a todo el staff y el equipo contrario".

Saulo aseguró que, a pesar de la derrota, el partido también dejó "cosas positivas" para rescatar frente a un Movistar Estudiantes que, quizá, venía "avisado por su derrota ante Alimerka Oviedo" de que no podía dejarse llevar en la recta final, siendo difícil remontar el partido pese a situarse a ocho puntos de distancia en el tercer cuarto. "Creo que hay que coger lo positivo de hoy, el público ha disfrutado del que, probablemente, sea el mejor equipo al que nos hemos enfrentado en nuestra historia en competición oficial. Hemos hecho un muy buen partido y con un pabellón lleno que quería disfrutar de la fiesta. Claro que nos hubiera encantado competir más y haber ganado, pero mirando a la imagen general, seguimos con nueve victorias y estamos a tres del descenso", comentó el entrenador.

El técnico zamorano destacó que, por ahora, el equipo sigue encontrando nuevos nombres propios. Y si bien, ayer algunos hombres no pudieron aportar los números de otras veces, otros dieron un paso adelante. "Cada partido es una historia distinta y es importante que en el equipo vayan apareciendo prácticamente todos los jugadores. Hay días para Jordan y Jonas, otros para JP y Tony y días como hoy donde Júnior y Omar han sido importantes", analizó, señalando que el Caja Rural CB Zamora necesita "utilizar el parón por ventanas FIBA para recuperar a la gente físicamente y trabajar mentalmente para entender que esto podía pasar y no venirse abajo". Un receso liguero en el que, probablemente, tanto Hearst como Hanzlik y, quizá, Round acudirán con sus selecciones, lo que no impedirá que el equipo entrene para "mejorar y progresar porque quedan dos meses y medio de auténtica locura donde todos los equipos van a dar su mejor versión".

En cuanto a la posibilidad de sumar algún que otro refuerzo en los próximos días, Saulo Hernández aseguró que "la vuelta de Kevin sería el mejor fichaje". "Parece que va bien, que evoluciona bien y esta próxima semana nos marcará un poco lo que deberíamos hacer, si podemos contar con él (que todo parece que sí) hasta final de temporada", indicó el técnico, apostillando: "aun así, como club profesional que debemos ser, tenemos que estar atentos a lo que pueda dar el mercado porque todos los equipos se refuerzan y la dificultad de los próximos meses de competición va a ser máxima".