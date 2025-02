Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas: "Seguimos siendo muy niñas en las pérdidas"

Ricardo Vasconcelos reconoció tras la derrota del Recoletas Zamarat que el partido había sido muy disputado pero sus jugadoras no fueron capaces de ganar, no hemos sabido ganar debido a las numerosas pérdidas sin sentido. Una cosa son las pérdidas que te fuerza el rival y otra las que haces tú porque quizás estás con miedo. Así es muy difícil ganar a un equipo que tiene mucha potencia interior y nuestro porcentaje de tiros libres fue malo y son puntos fáciles que hemos desperdiciado también. No hemos sido suficientemente competentes para ganar".

Vasconcelos y Soeiro fueron homenajeados por la clasificación de Portugal para el Eurobasket. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO / MAL

Vasconcelos insistió en que había preparado bien el partido con sus jugadoras "y lo hicimos bastante bien, pero hay cosas que nos cuestan, la disciplina táctica nos cuesta, hay cosas que se deberían hacer mejos y seguimos siendo niñas porque las pérdidas son de jugadoras muy jóvenes, no tenían ningún sentido, sin que el rival haga nada para que pierdas el balón", y se mostró esperanzado en que "hay que seguir trabajando, mejorando estas cosas y tener la capacidad de ganar partidos, hay que saber ganarlos, los partidos no se ganan porque sí. Hay momentos claves en los que no puedes equivocarte".

Pese a todo, el trabajo del Zamarat en defensa fue bueno, y el entrenador portugués se quejó de la permisividad arbitral con las zonas: "Sólo pitaron una zona y fue contra nosotros. Como mínimo, ésto es una broma, porque eso les dio mucha ventaja y al final, una jugadora de ellos cargó con cinco faltas a Bea Sánchez y ella anotó 25 puntos. Tu puedes estar en zona tres segundos pero cuando estás hasta siete segundos y no la pitan, pues es una clara desventaja. No solo perdimos por eso porque perdimos catorce o quince balones sin sentido. Nuestra defensa ha estado bastante bien y en la prórroga llegamos en el límite físico".n