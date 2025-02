Kike Márquez, del Zamora CF, responde con otro gol a sus críticos

Kike Márquez, jugador del Zamora CF, comentó ayer en rueda de prensa que ayer logró un triunfo importante. El goleador rojiblanco señaló que el vestuario zamorano sabía "de la importancia de este partido tras tres partidos sin conseguir la victoria" en un partido "contra un rival que pelea a día de hoy por la permanencia". "Es un triunfo importante para la confianza del equipo", señaló el 14, añadiendo: "Que ha nadie le quepa duda que el equipo sigue compitiendo. Si bien así la imagen del último partido no fue la mejor, como bloque el grupo pelea en todo momento", comentó, incidiendo: "creo que el equipo ha estado muy bien en líneas generales este año y ha sabido aprovechar sus ocasiones".

En cuanto a su relación con un pequeño sector de la grada en los últimos partidos, Márquez comentó que "al principio de temporada, valoré mucho que sin ganar, en ningún momento la afición os gritó ni hubo silbido alguno. Ningún comentario malo". "Me sorprendió, porque no suele pasar. Pero ahora, con lo que nos estamos jugando, con el equipo dando buena imagen en líneas generales y en una situación cómoda, que haya cuatro entrenadores de barra de bar pitando a un jugador... no lo entiendo, la verdad", relató, explicando: "puedo entender que a todos los jugadores se les exija competir, tener intensidad y el correr -como lo llaman ellos- el sacrificio. Me parece perfecto. Pero, lógicamente, a Bolo no se le puede pedir lo mismo que a Kike y a Clave lo mismo que a Rufo. Cada uno tenemos un rol y es lo que hay que respetarlo. Si lo único que van a hacer es venir a dar mal ambiente, es mejor que no vengan". Y es que, Márquez no quiere que se rompa ese respaldo que siente de la grada y "ese esfuerzo por acompañar al equipo a todos los lados" que agradeció nada más acabar el envite.