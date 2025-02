El Caja Rural CB Zamora cae ante el gran Movistar Estudiantes

El Caja Rural CB Zamora cayó derrotado por 64-94, como era lógico, ante un Movistar Estudiantes que impuso su mayor talento en un Ángel Nieto en un partido que se rompió en favor de los visitantes en el segundo acto, pero en el que la escuadra local nunca renunció a pelear y firmar la mejor actuación posible.

El conjunto de Saulo Hernández tenía ante sí un reto mayúsculo en un día para el recuerdo en Zamora, batir a un Movistar Estudiantes que visitaba por primera vez la capital del Duero. Un equipo con un gran pedigrí, mucha historia a nivel nacional e internacional y una constelación de estrellas con la que intenta regresar a su lugar en la élite española. Un objetivo que el Caja Rural CB Zamora estaba dispuesto a "torpedear" por sus propios intereses, buscando una gesta que atesorar en la memoria en fecha tan señalada.

No falló la afición azulona y dio un magnífico ambiente a un Ángel Nieto que explotó con el salto inicial de Traoré y su posterior canasta invalidada por pasos. Un primer aviso para un Movistar Estudiantes que abrió el marcador, pero recibió un triple de Walker como respuesta dentro del minuto inicial. Un golpe que obligó a los visitantes a dar un paso adelante, con Granger y Schmid acertando desde el perímetro para poner la primera distancia seria en el marcador (3-8, m. 3).

El equipo de Saulo Hernández no se dejó intimidar a las primeras de cambio, pero su juego interior no estaba siendo efectivo. Cosa que llevó al técnico a dar entrada a Pauksté y Saintel. Y si bien, el movimiento no tuvo efecto inmediato, Powell acertó a anotar un triple que permitía al cuadro local seguir de cerca a su rival. Un oponente con gran solvencia, que mantuvo la delantera incluso cuando Saintel firmó un "dos más uno" al paso por el ecuador del primer cuarto. Una canasta que abrió un parcial de 6-0 extendido por Naspler que ajustaba diferencias (12-13).

Pese a los esfuerzos zamoranos, Movistar Estudiantes mantuvo la calma y siguió a lo suyo. Realizó rotaciones y, con ellas, rebajó la intensidad del juego. El duelo se ancló en un 12-15 que se mantuvo hasta que Saintel, con un triple, empató el choque a falta de poco más de un minuto para el final de cuarto. Un desenlace al que se llegó con 17-20 tras un par de canastas afortunadas por parte estudiantil y un par de tiros libres de Walker.

Un tiro fallido de Pauksté y el posterior mate de Saintel abrieron las hostilidades del segundo acto, con Movistar Estudiantes respondiendo con un triple a la acción. Un tipo de canasta en el que se amparaban los madrileños para aplacar a su rival y que, con 19-26 tras otro acierto, obligó Saulo Hernández a pedir tiempo muerto para hacer ajustes. El parón, sin embargo, no alteró la dinámica del duelo, ya que los zamoranos eran incapaces de anotar y apenas controlaban el rebote. De hecho, hubo que esperar tres minutos para que, desde la línea de personales, incrementara la cuenta local nuevamente (21-28).

Una acción del encuentro jugado en el Ángel Nieto. / Miguel Ángel Lorenzo

Si bien el Caja Rural CB Zamora mejoró su defensa, Movistar Estudiantes seguía mandando con relativa comodidad, ampliando su ventaja aún más para alcanzar el ecuador del segundo acto con 21-34 a su favor tras un nuevo triple ante las protestas de la grada por una falta no pitada sobre Nikic en el inicio de la acción. Un apoyo que también se dejó notar en la reanudación del juego, para cortar la sequía anotadora por medio de Lo. Una alegría escasa, más aún cuando Schmid y Granger tiraban de calidad para aumentar la diferencia en el electrónico (23-40), m. 17).

El golpe, enésimo parcial de 0-6 por parte visitante, lo amortiguó Lo con dos grandísimas acciones bajo aro. Un gancho al cielo que cayó al aro y una penetración forzada que acabó en canasta y tiro adicional fallido. Aciertos a los que se sumó un triple de Walker y un nuevo vuelo de Lo que dejaron el tanteo al paso por vestuarios en un 32-49. Porque, sí, Caja Rural CB Zamora vio aro con más facilidad, pero el bloque estudiantil nunca dejó de anotar con relativa sencillez en ese tiempo gracias al talento de sus hombres. Figuras como Granger, que firmó una auténtica locura de canasta como cierre del primer tiempo.

Un segundo tiempo para disfrutar en el Ángel Nieto

Con una canasta por bando se reanudó el encuentro en el Ángel Nieto. Una vuelta de vestuarios en la que Caja Rural CB Zamora parecía más ordenado en pista, encontrando Hanzlik un triple con el que animar la fiesta a la que se sumó Granger con una canasta "desde su casa" y una gran asistencia. Otro golpe de calidad madrileño que ponía la diferencia al borde de los 20 puntos. Una distancia que dos tiros libres alejaron, sumándose Hearst con un triple al intento por meter a los zamoranos en partido. Algo que parecía imposible, pero que la fe azulona vislumbró en el peor momento de partido para los locales. Con el apoyo de la grada y superado el ecuador del tercer parcial, Lo conseguía firmar un "2+1" para dejar el tanteo en un 46-58 que daba todavía chances a los de Saulo Hernández. La grada se lo empezó a creer.

El paso adelante en defensa, con más presencia en el rebote, había impulsado al Caja Rural CB Zamora en su vuelta a pista. Pero necesitaba de algo más para inquietar a Movistar Estudiantes. Acciones como las dos que firmó Lo a continuación, con dos robos y una canasta que hicieron levantar a la grada dejando la diferencia en 10 puntos con 13 minutos por delante.

Movistar Estudiantes encontraba a Granger, pero el cuadro local se venía arriba y un triple de Naspler mantenía bien altos los decibelios en el Ángel Nieto, con los madrileños sufriendo para mantener la ventaja psicológica de los diez puntos. El 53-63 a un minuto del periodo decisivo dejaba claro el espíritu de un Caja Rural CB Zamora que iba a gastar cada cartucho en pista. Incluso cuando venían mal dadas, como el parcial de 0-4 fruto de dos errores de Nikic y una técnica al banquillo zamorano que fijaba el luminoso en 53-67 con el que se entraba al último cuarto.

Los últimos diez minutos se abrieron con una canasta de Díaz y un tiempo muerto forzoso por parte de Saulo Hernández buscando reactivar la pintura, a la cada de soluciones para avivar el encuentro. Sin embargo, a Movistar Estudiantes no le tembló el pulso y, con un par de tiros libres, logró finalmente poner los 20 puntos de diferencia. Eso sí, con rápida respuesta de Hanzlik desde el perímetro para seguir dando alas a un sueño que, con el paso de los segundos, iba esfumándose.

Una técnica a una lógica protesta zamorana y el triple en la posterior posesión hizo gran mella en las aspiraciones zamoranas. Restaban siete minutos para salvar 21 puntos con Pauksté muy desafortunado y esa magia desatada por el mejor Lo ya desaparecida. El 56-80, una vez más desde larga distancia, daba cierre al encuentro. Los estudiantiles contaban con 24 puntos de diferencia y tenían frente a sí un rival cargado de faltas een apenas tres minutos (4 locales por 0 visitantes).

No por imposible, el Caja Rural CB Zamora iba a bajar su intensidad, pero los hombres de Saulo Hernández sumaban demasiado poco a poco. Powell elevaba a 59 el casillero azulón, pero en el tiempo hasta el siguiente acierto de Hearst por fuera, Granger ya se había divertido lo suficiente regalando canastas exteriores e interiores a sus compañeros. Jugadas que dieron lugar a un desenlace descafeinado con un 62-87 imperando en el Ángel Nieto a falta de 2:30 para el bocinazo final.

En ese cierre, hubo tiempo para ver todavía un par de jugadas de mérito por parte estudiantil y dos rebotes de Souley Traoré, un mate de Saintel y 25 segundos del joven Carlos Sáenz en la que fue una fiesta del baloncesto. Una celebración que, a pesar de su marcador, pasará a la historia de un CB Zamora que disfruta ahora de días tan inimaginables hace años como el de este envite.