El Caja Rural Atlético Benavente retoma el liderato tras ganar al Sibuscascoche Ribeira (2-3)

El Caja Rural Atlético Benavente recuperó su puesto como líder del grupo 1 de la Segunda División B, que cedió momentáneamente a su gran rival el Stellae Leis Pontevedra, tras lograr un sufrido triunfo en la pista del Sibuscascoche Ribeira (2-3). Isi le dio la victoria a su equipo a un minuto del final del partido, aprovechando una ventaja numérica de portero-jugador.

Pese a la diferencia clasificatoria entre locales y visitantes, los de Marcos Vara saltaron a la pista sin ningún tipo de confianza, ya que eran conscientes de que se enfrentaron a un rival muy necesitado de puntos y que solo había conseguido ganar un partido en sus seis últimos enfrentamientos como local. Además, los gallegos pusieron en muchas dificultades a los benaventanos en la primera vuelta jugada en casa, donde llegaron empatados (3-3) y decidieron el partido a su favor en los últimos minutos.

Su técnico, Marcos Vara, tomó buena cuenta de ello y planteó un partido muy serio, con una fuerte presión arriba para ahogar el juego de los lucenses.

En estático buscó con paciencia mover rápido el balón para tratar de desajustar la línea defensiva del Ribeira, que le puso en muchas dificultades. En algunas fases del partido, el control fue del conjunto visitante, con una mayor presencia ofensiva, pero tuvo que andarse con ojo porque el bloque gallego, cuando se aproximó al área rival, también llevó sensación de peligro. El partido fue muy intenso y ambos conjuntos imprimieron un ritmo alto de juego, aunque las mejores ocasiones de gol las tuvieron los zamoranos, Tuvieron hasta cuatro aproximaciones claras de peligro para marcar el primer tanto, pero el balón no quiso entrar. El conjunto local, bien armado atrás, no dejó resquicio para que el Caja Rural Atlético Benavente se sintiera cómodo sobre la pista. No fue hasta el minuto 15, cuando el Ribeira abrió el marcador con un gol de Saúl Luna.

Sin embargo, el líder no se puso nervioso y siguió realizando su juego. Buscó una mayor verticalidad e imprimir una mayor velocidad en el juego, con transiciones rápidas. Solo tardó tres minutos el equipo zamorano en igualar la contienda con un tanto de Pablo Díaz. El encuentro estuvo muy abierto, aunque los benaventanos llevaron más la iniciativa y los que crearon las mejores ocasiones. Pero, a falta de un minuto para llegarse al descanso, el bloque gallego volvió a ponerse por delante en el electrónico con un gol de Mael.

El 2-1 le complicó mucho las cosas al Caja Rural Atlético Benavente, que tuvo que volver a remar contra corriente y ponerse el traje de faena para tratar desequilibrar la contienda ante un combativo. Se estaban enfrentando el líder, máximo goleador de la categoría hasta el momento, contra un equipo ubicado en puestos de descenso y con la vitola de ser el equipo que menos goles había marcado en la liga. De momento, la partida se la estaba ganando el equipo lucense, que defendió a cara de perros su mínima ventaja, mientras que el conjunto visitante debía encontrar la forma de darle la vuelta a la tortilla

El 2-2 llegó como menos se esperaba, con un tanto en propia puerta de Saúl Luna. Entonces, el técnico visitante, Marcos Vara, fue a por el partido y decidió en los últimos minutos de partido arriesgar con portero-jugador. Y la jugada le salió bien porque, a falta de un minuto para acabar el partido, los zamoranos aprovecharon esta ventaja numérica, que culminó Isi para marcar el definitivo 2-3.