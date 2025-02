El BM Caja Rural Zamora pasa como un rodillo por Valladolid

El BM Caja Rural Zamora sigue sumando y en Valladolid consiguió su séptima victoria consecutiva. Una victoria que acabó con la buena racha de los locales en una matinal en la que solo hubo un equipo sobre la pista del Polideportivo Municipal Antonio Garnacho. Y es que Recoletas At Valladolid Itesal no estuvo nunca en el partido y después del 0-3 inicial fue siempre a remolque ante un rival que metió la directa, con una defensa intratable y un ataque demoledor que le permitieron irse al descanso ya con 12 goles de diferencia. Una renta que los verdes supieron manejar durante una segunda parte que no tuvo ya historia.

No pudo comenzar mejor el partido para los intereses de BM Caja Rural Zamora. Los visitantes tenían las ideas claras, presionaban bien al rival en toda la pista y apenas le dejaba maniobrar. Así, durante los primeros 4 minutos, no es que los locales fallasen lanzamientos, es que apenas conseguían mantener el balón en su poder ante un rival que, además, salía bien al contragolpe y ya en el minuto 3 ganaba por 0-3.

Conseguían inaugurar su casillero los vallisoletanos en el minuto 4, pero los zamoranos no tardaban en replicar (1-4, minuto 5). Cierto que ahora el equipo local trataba de apretar en defensa y a los visitantes les costaba más finalizar sus ataques. Aún así, conseguían los verdes poner el 1-5 en el luminoso cuando se alcanzaba el minuto 7 de partido en otra contra de libro. No perdonaban los zamoranos y un error en la entrega de balón de los pucelanos lo aprovechaban los visitantes para colocar el 1-6 en el electrónico, obligando al técnico local a pedir su primer tiempo muerto (minuto 8).

A la salida del tiempo muerto, anotaban los locales el segundo aprovechando el rechace tras un lanzamiento de penalti que se había estrellado en el palo, pero los zamoranos devolvían el +5 al marcador en la jugada siguiente (2-7).

La defensa de los verdes seguía asfixiando al cuadro local, que aunque ahora conseguía armar los lanzamientos, acababa haciéndolo sin ángulo y no encontraba portería.

Mientras, BM Caja Rural Zamora seguía a lo suyo y conseguía ampliar su ventaja hasta los 6 goles (2-8).

Parecía que aflojaban en defensa los visitantes y Recoletas At Valladolid Itesal aprovechaba para mantenerse con vida en una fase de intercambio de goles de la que, sin embargo, los visitantes conseguían salir vencedores, aprovechando un contraataque para abrir la brecha hasta los 7 goles (4-11, minuto 13).

Seguían las idas y venidas, pero BM Caja Rural Zamora mantenía su ventaja entre los 6 y los siete goles (6-12).

Intentaban los vallisoletanos cambiar la dinámica con un nuevo cambio de defensa que durante algunos minutos se le atragantaba a los verdes, aunque tampoco el conjunto local conseguía ver puerta. Más de cinco minutos estaban los visitantes sin conseguir un gol, aunque lo hacían en el minuto 20, para poner el 6-13. Estaban caros los goles en esta recta del encuentro, aunque el equipo zamorano conseguía desatascar el partido en la recta final de la primera mitad y, con un parcial de 2-7 abría la brecha hasta los 12 goles y dejaba el marcador en un contundente 8-20 al descanso.

Mucho iban a tener que cambiar las cosas para que a BM Caja Rural Zamora se le escapase el triunfo ante un Recoletas At Valladolid Itesal que acabó de ver como se le escapaba el partido en el inicio de la segunda parte, con dos nuevos goles de los visitantes, que se colocaban ya con 14 de ventaja (8-22). A partir de ahí, trató de reaccionar el equipo local para conseguir, al menos, maquillar el resultado final. No lo conseguían. Los verdes mantenían la intensidad en defensa y no se relajaban y, aunque ya no consiguieron aumentar su renta, supieron manejar la situación a la perfección para no dar nunca vida a un conjunto local al que le faltaba intensidad en todas sus líneas, pero sobre todo en defensa, y para muestra, un dato, un equipo que va perdiendo por más de diez goles de diferencia y que tan solo sufrió una exclusión en toda la segunda mitad, ya en el minuto 55. Los zamoranos, por su parte, aprovecharon para dar minutos a los hombres menos habituales, pero ni siquiera así bajaron el ritmo los visitantes, que solo en los últimos segundos del encuentro veían como el rival conseguía recortar un poco las distancias para poner el 27-39 final.