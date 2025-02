Munuera Montero expulsó a Bellingham por decirle "Fuck off!"

Jude Bellingham fue expulsado en el minuto 39 por Munuera Montero con una roja que delataba que le había insultado. En un primer momento no se sabía qué le había dicho, pero las imágenes de las cámaras de Movistar han delatado la razón por la que el colegiado no se pensó ni un segundo la expulsión del futbolista del Real Madrid.

El inglés se dirigió al colegiado después de una jugada de ataque de los blancos y le reprochó la decisión. Bellingham le dijo después: "I'm talking with you with respect" (Te estoy hablando con respeto). Y posteriormente dijo "Fuck off!" (¡No me jodas!). Palabras que el colegiado escuchó y que entendió que iban dirigidas a él y que le empujaron a expulsarle automáticamente.

Ahora resta conocer la redacción del acta para ver qué alega Munuera Montero para justificar la roja al jugador del Real Madrid. Atendiendo al Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), si el colegiado entiende que Bellingham le insultó, se enfrenta a una posible sanción de entre cuatro y 12 partidos. “Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, establece el artículo 94. De aplicarse una sanción de este tipo, Bellingham no podría jugar seguro los partidos de Liga ante Girona, Betis y Rayo y la ida de la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad.

Se da la circunstancia de que el inglés ya había utilizado esa expresión en el partido del Real Madrid ante el Espanyol, al hablar con un asistente. Entonces no hubo sanción sobre el inglés por esta expresión de desprecio, pero en esta ocasión el colegiado sí ha escuchado las palabras del madridista y le ha costado la expulsión. Ahora resta saber de cuántos partidos será la sanción porque podrían llegar a ser hasta 12 encuentros.