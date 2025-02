Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, satisfecho con el esfuerzo de los rojiblancos

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, señaló ayer tras la victoria por 1-0 en el Ruta de la Plata que su equipo "hizo un esfuerzo espectacular" para ganar al Barça Atlètic.

Sabas afirmó que el partido tuvo una primera parte muy buena de los suyos sobre el campo y una segunda en la que, ante un filial catalán con más empuje, su equipo tuvo que trabajar duro y sufrir para defender la renta cosechada. "La lectura del encuentro es bastante similar a esa", aseguró, comentando que la idea del Zamora CF era la de "incomodar" al Barça Atlètic en su zona de creación.

"Es un equipo al que, si le incomodas en su posesión de la pelota, tienes opciones de poder ganar el balón y crear ocasiones, como así ha sido", comentó, detallando: "Hoy hemos arriesgado en su salida de balón porque, prácticamente, nos hemos ido a marcar uno contra uno y muy arriba. Eso hace que también atrás estemos parejos. Ellos no suelen jugar el balón en largo, pero hoy lo han intentado porque han visto que nosotros hemos asumido ese riesgo. Aun así, creo que mereció la pena y salió bien". Una opinión que refrenda el tanto de la victoria, logrado en un robo de balón en campo rival por esa presión.

Ese arma, fundamental, fue fruto del "esfuerzo y trabajo de los entrenamientos". "Hemos trabajado durante toda la semana para poder presionar arriba con mucha intensidad, dando tres metros de espacio al jugador receptor cerca del pasador para poder arrebatar ese pase y crear cerca de su área y ha salido bien", subrayó Sabas.

En cuanto al desgaste de sus jugadores, Sabas afirmó que "el esfuerzo hecho fue espectacular" por parte de sus jugadores, incluso "los hombres de refresco, que salieron muy enchufados", reconociendo que estos últimos "tuvieron que afrontar una parte del partido menos agradable, un momento peor en el que sufríamos de pérdidas de balón constantes". "Demasiadas pérdidas" que provocaron "que el partido se hiciera demasiado largo" para el Zamora CF. Si bien Sabas y todos los rojiblancos, coinciden en que "lo que interesaba era ganar" y eso se logró. Más aún en "una categoría tan igualada" como la Primera RFEF.

Sabas, además, echó un capote a Márquez por las quejas de un pequeño sector de la afición sobre el jugador al afirmar que "no hay ningún debate que despejar" sobre el máximo goleador. "A Quique lo he traído yo, es una responsabilidad mía", espetó, añadiendo: "las condiciones que tiene y el talento que tiene creo que hacen disfrutar a mucha gente y, si a alguna persona no le gusta, qué le vamos a hacer. Es un futbolista importante para nosotros".

Sabas aseguró que analiza "todo al detalle" y es "superestricto" a la hora de autoexigirse. Por ello, "en días en los que no sale nada como el del Bilbao Athletic", no hace falta que nadie vaya a decirle que su equipo estuvo mal. "Eso ya lo sé yo", aseguró, apuntando que ante el filial blaugrana "la afición estuvo de diez, como en casi todos los partidos" y que espera de los seguidores "que achuchen desde la grada" y le den "cariño al equipo" en los próximos encuentros.

Albert Sánchez: "No merecimos perder"

Albert Sánchez, entrenador del FC Barcelona Atlètic aseguró ayer que su equipo «no mereció perder» frente al Zamora CF ni «por juego ni por actitud», estando convencido de que su equipo se llevó «poco premio» del Ruta de la Plata.

«La justicia en el fútbol es para el que gana. El Zamora CF ha sabido jugar bien su partido, un encuentro que se le ha puesto de cara con el 1-0 en un claro ejemplo de ese gol que suelen anotar castigando tu error a través de Kike, que no perdona. A partir de ahí, pues han jugado a un ritmo lento, rozando la pérdida de tiempo, que es el tipo de encuentro que le interesa a un equipo veterano y le ha salido bien», analizó el técnico del filial, señalando que el Zamora CF es «un equipo con mucho oficio» y que se llevó los tres puntos «por oficio y acierto».

«Es un equipo con mucha experiencia, que saben marcar el tempo del partido y en esta categoría, ante equipos como el nuestro, es un rival muy difícil si logra ponerse por delante en el marcador. Desde luego, es un equipo que me gustó en la ida y creo que no tendrá problemas para lograr evitar el descenso», sentenció.