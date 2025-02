El más joven Barça At. visita el Ruta de la Plata

El Ruta de la Plata vivirá esta tarde por primera vez la visita del Barcelona Atlético que no juega en Zamora desde el año 1981. En esta ocasión, el filial azulgrana llega en una situación delicada en la clasificación, ocupando puestos de descenso, pero no por ello deja de ser un rival peligroso que, además, consigue un alto rendimiento en los partidos como visitante. El filial que dirige Albert Sánchez viene de encajar un empate a 2 ante la Gimnástica Segoviana en un partido que se le puso muy a favor con el 2-0 en el minuto25, pero en la segunda parte, la Segoviana se vino arriba y se aprovechó de una cierta inocencia defensiva de los jovencísimos jugadores del Barça.

En el bando zamorano Juan Sabas intenta recuperar al equipo que llegó a codearse con los puestos de play off e intenta encontrará las claves para lograrlo frente a un rival que "cuenta con futuros futbolistas de primera división pero el fútbol tiene la grandeza que si le pasas por encima a tu rival, les puedes ganar". Sabas reconoce que su equipo ha tenido "dos partidos y medio malos o muy malos" aunque también recuerda que en la primera parte de Sestao se vio "otro equipo pero en la seguda, ni el campo ni el rival nos dejaron jugar y lo pasamos mal. Lo importante es que cortamos la racha de derrotas y sumamos un punto". El entrenador rojiblanco, tras reconocer que lo importante es ganar, "tenemos que volver a ser un equipo muy fuerte a nivel defensivo. Los equipos que ganan partidos son los que ganan áreas, tienes que ser muy fuerte defensivamente pero generar también arriba aunque en los últimos compromisos esto último nos ha costado". Ahora llegar un Barcelona Atlético que es muy joven y que "genera posesión, es difícil quitarles la pelota, será el equipo que mejor domina esa faceta. Tenemos pues que ser inteligentes. Saber que si les presionas muy alto y te rompen esa línea de presión, vas a pasar dificultades y tendrás que hacer un repliegue fuerte y acumular gente atrás porque ellos son buenos a nivel técnico y tienen arriba gente muy poderosa".

Todo parece apuntar a que la experiencia zamorana debe de ser una baza importante a jugar: "Con los filiales hemos tenido de todo: hicimos un gran partido contra la Real Sociedad, pero luego hemos tropezado contra el Celta B, en un día decepcionante, y con Osasuna, estamos empatados. Al final, a los filiales hay que pasarles por encima en actitud y veteranía. No bajar los brazos en ningún momento porque los chavales de ahora son desvergonzados y juegan como si estuvieran en el barrio. Antes eran más tímidos los chavales pero ahora te juegan de tú a tú y te obligan a ser un buen equipo a nivel defensivo y ser más veteranos que ellos".

Las lesiones han sido una constante esta temporada en el Barça Atlètic. Albert Sánchez no ha podido consolidar un once fijo. Unoa de las primeras bajas importantes fue la de Oscar Ureña, que el el pasado 5 de octubre sufrió una rotura del tendón del recto anterior de la pierna derecha. Desde entonces, no habían habido noticias del extremo hasta ayer, cuando el club anunció su alta médica yentró en la convocatoria. Ureña (dos goles y dos asistencias en 453 minutos) había empezado la temporada siendo un fijo en el once del Barça Atlètic. El filial sigue sin tener disponible a Dani Rodríguez, un extremo desequilibrante que está lesionado. n