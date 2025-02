Ancelotti, tras el empate en Pamplona: "¿La roja a Bellingham? El árbitro no ha entendido bien el inglés"

Estaba enfurecido. Antes incluso de que Munuera Montero le enseñara la tarjeta roja a Bellingham. No había manera de tranquilizar a Carlo Ancelotti, el técnico del Madrid. Ni siquiera Davide, su hijo, podía mitigar el tremendo enfado de su padre y jefe, tras el empate en Pamplona ante Osasuna (1-1).

"¿La tarjeta roja a Bellingham? El árbitro no ha entendido bien el inglés", ha dicho el técnico madridista, indicando que el jugador inglés le ha dicho "no me jodas" a Munuera Montero por lo que no existe insulto alguno.

"No ha hecho nada para ser expulsado. Absolutamente nada. Se ha equivocado en la traducción porque le ha dicho ‘fuck off’. Es no me jodas y no es algo ofensivo" Carlo Ancelotti — Técnico del Madrid

"La roja sale del nerviosismo del árbitro"

"A mí me ha amonestado con la amarilla porque le he dicho que había una mano en el área de Osasuna", ha recordado el técnico italiano irritado por la actuación del colegiado.

"Sería partidario de hablar con el árbitro y no con Bellingham. Le ha dicho: 'Si esto es falta eso era penalti, no me jodas", ha insistido Ancelotti, quien ha ido más allá en sus quejas hacia Munuera Montero: "La roja sale del nerviosismo del árbitro. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Los del VAR han llegado tarde a la jugada".

“Han pasado cosas en estos tres últimos partidos y lo han visto todos. Algo ha pasado. Pero no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo en el próximo partido”, ha dicho Ancelotti intentando morderse la lengua. "Le ha dicho fuck off, no le ha dicho fuck you. Se ha equivocado, la traducción de fuck off en español es "no me jodas", no es algo...

Quejas sobre el VAR

Pero Ancelotti estaba indignado. "¿Qué cosas? Lo han visto todos. El VAR ha revisado situaciones en nuestra área y no en la contraria. Y se podían revisar, se debían revisar”. Osasuna, en cambio, lo miraba de otra forma. "Me da pena que el árbitro no lo haya visto en el momento, pero luego lo han corregido y han pitado el penalti”, ha reconocido Budimir, el delantero de Osasuna, quien recibió el pisotón de Camavinga.

"Él viene con la pierna muy abierta, me da miedo, yo remato y me da muy fuerte”, ha indicado para confirmar que era penalti, por mucho que el Madrid protestara, y de forma ostensible, la decisión ratificada por el VAR ya que el colegiado no la vió en el césped.