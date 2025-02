Guillermo Medina ya ve la salida del túnel tras su lesión

Guillermo Medina, jugador del BM Zamora, ya ve la luz al final del túnel tras superar su lesión y está dispuesto a aportar al equipo lo que pueda para que su juego siga mejorando de cara a los momentos trascendentales de la temporada. El jugador se mostró ayer satisfecho con el rendimiento del equipo y remarcó que "la confianza sigue creciendo todos los fines de semana porque llevamos varias victorias seguidas y nos vendrá bien para llegar con un nivel de confianza alto al mes de marzo que será cuando vengan los equipos complicados".

En cuanto a su recuperación, Medina reconoce que físicamente se encuentra mejor aunque puntualiza que "ha sido más complicado mentalmente que físicamente, aunque ya queda poco. No sé cuánto pero ya estoy probando en pista algunas cosas".

Durante su lesión, Medina ha visto bien al equipo porque "estamos creciendo poco a poco, Raúl se está acomodando, nos ha venido muy bien, y en cuanto nos incorporemos el resto, podremos alcanzar un nivel muy alto para los meses de marzo y abril, y para cuando llegue la fase, que va a ser importante".

Ese duro mes de marzo servirá al equipo también como preparación para la lucha por el ascenso: "Oviedo o Soria son equipos de gran nivel que te podrías encontrar en una fase de ascenso, y serán una gran prueba para nosotros de cara a los momentos definitivos de la temporada, a los que esperamos llegar".

Respecto al Valladolid B, rival para este domingo, Medina añadió que "es un equipo de la parte baja de la tabla pero llevan tres victorias seguidas desde que Santoña de eliminó de la competición y ya no tienen presión. Es un filial, con chavales jóvenes, con muchas ganas y a Pereda les ganaron de doce en su casa. Están en una dinámica muy buena y encima nos reciben en su cancha".

Medina es uno de los supervivientes de la desgraciada temporada pasada y nota la diferencia porque "cuando todo va bien, no sólo el grupo, sino a cada uno le salen mejor las cosas individualmente. Cosas que antes no te salían, ahora son más fáciles con la confianza y la buena dinámica del equipo. Ojalá siga todo así y lleguemos así al final de la temporada".

Por otra parte, el jugador pistacho reconoce que "hay mucha diferencia en el nivel de la categoría, porque en Plata, cualquier equipo te podía complicar el partido. Aquí en Primera, fuera de casa, muchos te pueden competir pero hay cinco o seis equipos que, en teoría, su nivel es algo más bajo. Eso también te permite preparar bien los partidos que son más importantes".

Félix Mojón reconoció que es inevitable hacer cuentas y pensar en los rivales difíciles que llegarán pronto: "Intento no mirarlo, que vayamos partido a partido porque a veces no es bueno darles pistas a los jugadores. Intentamos centrarnos en el próximo partido pero tienes que mirarlo, pensar en que antes de Soria tenemos un descanso, cómo lo planificaremos. Ahora nos viene Valladolid, Salamanca y Grupo Covadonga que son tres partidos trampa y hay que estar muy centrados. Y habrá que ver si nos viene o no esa semana de descanso. No es suficiente con el partido de al lago, tenemos que ir un poco más allá, la preparación tiene que ser más larga y estamos evolucionando para llegar muy bien a esos partidos de Soria, Oviedo o Avilés". n