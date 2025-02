El Caja Rural CB Zamora es "mejor equipo que el que visitó el WiZink Center"

Tras dos victorias consecutivas que les han permitido, tal y como indicó el entrenador tras ganar a Morón, tomar una "bocanada de oxígeno", el Caja Rural CB Zamora se prepara para un encuentro que desde que se publicó el calendario está señalado en rojo, tanto por el club como por los aficionados. Visita el Ángel Nieto (domingo, 12.30 horas) el mítico Estudiantes de Madrid y en el vestuario lo miran con respeto, conscientes de su calidad, pero sin complejos y es que, tal y como reiteró Zaid Hearst ahora "somos mejor equipo que el que visitó el WiZink Center". No obstante, y más allá de la entidad del oponente, el escolta dejó claro que "cada partido es importante" para poder alcanzar los objetivos marcados. "Tomamos cada partido como si fuera una final. Estamos en un buen momento, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando".

Además, el nigeriano recordó en rueda de prensa que "nos motiva cada jornada y sabemos que en el último partido que jugamos contra Estudiantes nos derrotaron así que no queremos perder dos veces contra ellos", por lo que todos tratarán de mostrar su mejor versión y reducir a la mínima expresión las concesiones. Este encuentro también es, sin duda, importante a nivel de club, y demuestra la evolución que ha tenido el CB Zamora como entidad en los últimos tiempos, por lo que Saulo Hernández no pudo ocultar la satisfacción que siente de poder vivir algo así como entrenador y como zamorano. "Para mí es algo especial. Como zamorano y como amante del baloncesto era algo impensable para mí hace unos años y lo vamos a ver hecho realidad este domingo. Viene uno de los cuatro mejores equipos a nivel nacional, con el que por casualidades del deporte compartimos categoría, y vienen, no para una exhibición, si no para jugar contra nosotros".

En lo puramente deportivo, el responsable de banquillo sabe bien que, en condiciones normales, si se juega al mismo nivel, ellos son mejores "en todos los aspectos", pero "lo bonito del deporte es que a un partido cualquier equipo puede ganar a cualquiera y ellos, aunque de 20 partidos solo han perdido 3, uno de ellos fue contra Oviedo, un plantel de nuestras características". En este sentido, el técnico insistió en que "lo más importante para nosotros es que seamos serios y que no perdamos la fe durante los 40 minutos. Va a ser un partido muy complicado, pero debemos ser capaces de luchar para ver si en los últimos 3, 4 o 5 minutos llegamos con opciones y ellos se ponen nerviosos".

Del mismo modo, contarán con otro factor a favor como es el de un pabellón Ángel Nieto entregado. "Cada vez que jugamos en casa, es una fiesta, y no porque haya mucha gente sino porque esa gente está muy comprometida y está vibrando con nosotros, nos está empujando, nos está animando cuando las cosas han ido mal y a mí me encantaría que venga incluso gente que no está acostumbrada a ir a ver baloncesto, pero no deja de ser un espectáculo de primer nivel con un equipo que nunca ha pisado Zamora", y que, sin duda, dará espectáculo a aquellos que decidan ir a verlos en este Día de Ayuda al Club.

Para este encuentro, en estos momentos solo está confirmada la baja de Kevin Buckingham, de cuya progresión de sus problemas de espalda (se infiltró hace unos días) dependerá también que acudan al mercado de fichajes. El resto de componentes de la plantilla se encuentra a buen nivel y dispuestos a plantar cara a uno de los "grandes".

En apoyo de Azadahi

Además, una jornada más en casa, en el CB Zamora darán visibilidad a una ONG. En este caso estarán presentes en el pabellón los responsables de la Asociación Zamorana de familiares de Autismo, TDAH y TGD "Azadahi" que atienden a 70 familias en Zamora y otras 25 en Benavente, donde han abierto delegación, con talleres, programas y atención de psicólogos y logopedas. Las responsables agradecieron esta oportunidad y recordaron que tienen muchas necesidades para poder ofrecer a los niños todas las terapias que necesitan. n