Soeiro, jugadora del Recoletas Zamora tras hacer historia con Portugal: "Fue el día más feliz de mi carrera"

Días después de hacer historia y clasificar a Portugal para el Europeo de baloncesto, Ricardo Vasconcelos y Joana Soeiro, ya en la capital del Duero, recordaban lo vivido y ambos dejaban claro que el día en que ganaron a Serbia fue el mejor, o uno de los mejores, de sus respectivas carreras deportivas, y es que supone todo un hito en el país vecino. La internacional lusa explicaba las sensaciones vividas en una “ventana” clave para la selección en la que “teníamos que ganar dos partidos para no depender de nadie, depender sólo de nosotras”. “Desde que llegué al hotel sentí algo intenso, sentí el equipo más junto y sabiendo que no había otra que ganar”. “Para el primer partido con Ucrania teníamos el plan de partido y lo hicimos bien jugando contra una de las mejores jugadoras de Europa, y después con Serbia, ya no teníamos tanto tiempo, estábamos un poco cansadas pero sentí a todas mucho más preparadas y motivadas para jugar este segundo partido”, recordaba la integrante del Recoletas quien añadió que “fue el mejor día de toda mi carrera, de todos estos años jugando baloncesto y de todas las cosas buenas que me han pasado, este día, de verdad, que es inolvidable”.

En su intervención Joana Soeiro también habló de cómo puede cambiar Vasconcelos de entrenador de club a seleccionador, y explicó que con Portugal hay menos tiempo de preparación, pero también hico hincapié en que en es un equipo que lleva muchos años junto por lo que “los pilares y la base siempre son los mismos".

Ahora, tras todo lo vivido, toca cambiar el chip y ponerse en “modo liga” tras una semana muy intensa en la que, al contrario que sus compañeras, no ha podido descansar, aunque no es algo que ahora mismo eche en falta por todo lo vivido, y es que la base ya mira el importante encuentro ante Estepona de este sábado (19.30 horas en el Ángel Nieto).

“Estoy muy contenta, muy feliz, pero ahora hay que cambiar el chip. Ya no estoy con la selección y hay que volver a las rutinas de Zamora. Estepona es un equipo que tiene su identidad con jugadoras que defienden a toda pista, son muy agresivas y es un baloncesto muy distinto de lo que jugamos nosotras, por lo que hay que seguir el plan de partido, ofensivo y defensivo”, destacó la naranja quien sí admitió que es “un partido que tenemos marcado en el calendario y hay que ganarlo”.

Ricardo Vasconcelos

También Ricardo Vasconcelos indicó que lo vivido con Portugal es “algo muy grande”. “Cuando haces por primera vez algo en la historia de un país tiene un impacto brutal, es verdad que trabajamos mucho para llegar a ese momento, pero sabes que muchas veces, aunque lo hagas bien no toca, y a nosotros nos tocó y te da una alegría tremenda, porque sabes que hay un montón de gente que se fue invirtiendo su tiempo, sus vacaciones, sus días, que era mucho más fácil jugar por otra liga, descansar, ir a la playa…”, recordó el técnico.

“Es un día muy feliz para todo el baloncesto de Portugal, para el baloncesto femenino en particular, que siempre hay el tema de las desigualdades. Es un momento de gran visibilidad, muy importante, y se puede hacer una página muy bonita, te ves involucrado en ello y esto te da una alegría tremenda”, añadió.

Desde entonces, recordaba Vasconcelos, ha sido “una locura”, pero ahora cree que lo más importante es que la Federación tenga la capacidad de usar este momento para ampliar y mejorar el baloncesto femenino, y que haya más implicación para que las niñas puedan empezar a jugar.

En cuanto a la Liga sabe bien las dificultades que se encontrarán ante un oponente que se ha reforzado a pesar de ir en puestos de cabeza, lo que supone que "están gritando al mundo que quieren más". “Tiene mejores jugadoras que el año anterior, y nos va a poner problemas. Pero creo que nuestra casa, con la identidad que tenemos, con el equipo que defiende un poco mejor cada día y que está un poco más enchufado, tendremos nuestras posibilidades y vamos a jugar para ganar el partido”.

En el choque se contará con la presencia de los jugadores y jugadoras del CD Amor Dios, con el que el CD Zamarat tiene un convenio de colaboración que cumple ya su quinta temporada. El club tiene 80 niños que actualmente practican basket y la idea es seguir creciendo.