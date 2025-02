Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: “El domingo será un día grande en Zamora"

Saulo Hernández comenzó su valoración del encuentro de este miércoles (68-84 a favor de los zamoranos) felicitando a su rival y quiso resaltar el comportamiento de Morón a pesar de su complicada situación en la clasificación, ocupando el último lugar. “Creo que hay que dar valor a cómo se está comportando el club yendo últimos en la clasificación. Los que además de entrenar hemos vivido todo el trabajo que supone el estar detrás de un club y estar en una competición que demanda tanto como esta, entendemos que no es fácil, cuando se pierde casi siempre, seguir con la ilusión que transmite el club, desde los directivos, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición y creo que en casi cualquier otro sitio el panorama sería diferente y aquí, que ya son muchos años los que llevo viniendo a jugar, parece que da un poco igual si se está arriba, abajo o en el medio, siempre hay esa ilusión y creo que es de destacar porque tiene mucho mérito y os felicito por ello a todos”.

El entrenador del Caja Rural CB Zamora, ya centrado en su equipo, no ocultó su satisfacción por la victoria y es que recordó que “aquí (en referencia a la pista de Morón) muchos equipos, mejores que nosotros, han sufrido para conseguir la victoria y la han conseguido casi de milagro. Si queríamos sacar el partido, teníamos que hacer lo que hemos hecho y creo que hemos sido un equipo serio los 40 minutos, con diferentes jugadores que han ido apareciendo a nivel ofensivo en cada momento, pero todo el equipo siguiendo el plan que teníamos en ataque y en defensa, parando a Morón cuando en la segunda parte intenta apretar e intenta amarrarse al partido”. Con todo, el zamorano reiteró que estas dos victorias en cinco días ante Orense y Morón “nos dan una bocanada de oxígeno que necesitábamos después de cuatro derrotas seguidas”.

El rival más importante en 45 años

Además de disfrutar de lo logrado, toca pensar en lo que viene, controlando también el desgaste físico por todo el esfuerzo realizado. Sin embargo, este hecho no merma la ilusión del encuentro del domingo ante Estudiantes, que será en la capital del Duero. “El domingo será un día grande en Zamora, viene Estudiantes y, probablemente, será el partido más relevante que hemos jugado en la historia, con el rival más importante que habrá pisado Ángel Nieto en más de 45 años, y yo creo que eso hará que la ilusión y las ganas de agradar puedan con el cansancio físico, y vamos con las ganas de competir. Siempre hemos dicho que la manera de poder ganar partidos es competir siempre, y habrá días que tienes la suerte de llevártelo y otros días que no, pero que no puedes dejar pasar ni un solo día de decir hoy no vamos a competir, así que con el ánimo que nos da esta victoria de pensar que vamos por el buen camino, pues así iremos a casa y jugaremos contra Estudiantes”, concluyó Hernández.