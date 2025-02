Santi Cañizares agradece a un club de Zamora la publicación del polémico vídeo de Mapi León y Daniela Caracas

¿Hubo tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas durante el partido entre el Espanyol y el Barcelona vulnerando su intimidad? Eso es algo que tendrá que dirimirse en otras instancias pero que, desde luego, ha creado mucha polémica tras la denuncia pública presentada por el club de la futbolista afectada, a quien ha brindados sus servicios jurídicos por si quiere empredender medidas legales.

La propia jugadora ha respondido a las acusaciones del Espanyol y ha asegurado que "no vulneré la intimidad de mi compañera", alegando que es "un simple lance del juego".

Sin embargo, la polémica está servida. Y más cuando se eliminó el vídeo del momento entre las dos jugadoras, que permitían ver o analizar con más claridad lo sucedido.

Un club de Zamora

Fue un club de la provincia, el Ciudad de Zamora, quien a través de las redes sociales volvió a subir la secuencia, algo que el exinternacional, Santi Cañizares, agradeció cuando se le preguntó por lo sucedido. En concreto, en el programa Despierta San Francisco el exportero argumentó que "no me ha gustado la reacción en general de la sociedad. No puede ser de otra forma que no sea condenar. Si no llega a ser por el Ciudad de Zamora, esto ningún medio de comunicación lo hubiera publicado. Lo primero que se hace es cortar las imágenes, tratar de hacer desaparecer el vídeo. Los estamentos oficiales quieren hacer que no ha pasado", según declaraciones recogidas por Marca, dando valor a la acción del club zamorano.

Lo cierto es que la entidad zamorana publicó el vídeo (que yambién ha sido eliminado por el titular de los derechos de autor) y tras las críticas recibidas también emitió un comunicado para explicar los motivos de su acción.