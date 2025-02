Morales Activa firma una jornada con luces y sombras a nivel regional

El Club Morales Activa saldó con muy buena nota otro intenso fin de semana en el que afrontó tanto el cierre de la fase inicial de las Series Nacionales de Pádel como la segunda jornada de la Liga por Equipos PádelCyL. Compromisos que saldó con resultados variados.

Dentro de las Series Nacionales de Pádel, el equipo Caja Rural de Zamora acaparó todos los focos en categoría 500 femenina al imponerse en el derbi zamorano por 8-4 a Pádel Duero Ternera de Aliste. Un triunfo que situó a las de Morales en mitad de la tabla de su grupo, cerrando así una muy buena primera temporada en la categoría. Además, por su parte, el Tecozam de categoría Future sacó un valioso triunfo en Valladolid ante el Renault Basa Arroyo, al que superó por 5-7 para situarse segundo en su grupo, con dos partidos aplazados aún por disputar.

La jornada, sin embargo, no pudo ser un completo éxito, ya que tanto Fisiofyr, en Grand Slam, como Repostar, en categoría 500 masculina, fueron derrotados con claridad durante el fin de semana. Los primeros cedieron por 10-2 ante The Players en Valladolid, derrota que no impide al equipo situarse en la zona media de su clasificación; mientras que, el equipo de 500, tras una brillante fase de ascenso en la ida, cedió por 0-12.

Liga por equipos PádelCyL

También hubo resultados diversos para el Morales Activa en la Liga por Equipos PádelCyL, con una derrota y una victoria para sus equipos en liza en la segunda jornada. Fisiofyr vivió la cara dulce del deporte al ganar por 1-2 en Valladolid a Pádel Arena. Menos fortuna tuvo el Tecozam, que cayó por 3-0 a manos del Inmotion Fisioterapia en Valladolid.