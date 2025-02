Vasconcelos y Soeiro hacen historia con Portugal

Lo que parecía un reto imposible de alcanzar se convirtió este domingo en una realidad. Ricardo Vasconcelos, con su modestia tradicional, nunca había puesto sobre la mesa la posibilidad de que Portugal jugase por primera vez la final del Eurobasket Femenino. El técnico del Recoletas Zamarat llevaba tiempo trabajando desde la humildad con unas jugadoras que no destacan de forma individual en el ámbito europeo, pero a las que poco a poco ha ido adaptando al trabajo en equipo, y ese trabajo terminó por dar sus frutos en esta última ventana del Preeuropeo en la que Portugal consiguió lo que parecía imposible, derrotar a las selecciones de Ucrania y a la gran favorita del Grupo G, la Serbia que dirige Marina Maljkovic, la hija del que fuera gran entrenador yugoslavo. Portugal había ganado en esta fase previa que se inició en noviembre de 2023 a Ucrania (63-78 y el pasado jueves día 6 por 60-57 en Coimbra), y también había superado cómodamente en los dos partidos a Macedonia, pero el 71-37 encajado contra Serbia dejaba escasas opciones en el partido de vuelta del pasado domingo. Pero la evolución del equipo de Vasconcelos, en el que son indiscutibles la base del Recoletas, Joana Soeiro, y la ex naranja, Sofía da Silva, ha sido muy importante desde aquel desgraciado partido jugado en el Hala Sportova. Y este domingo, todo cambió en el Multisports Hall Mario Mexia de Coimbra, la ciudad natal de Sofía da Silva, y el combinado luso se llevó una victoria hasta holgada por 57-40 que le permite terminar esta fase clasificatoria en el segundo puesto, igualada a puntos con Serbia.

No cabe duda de que este hecho marca un punto de inflexión en el deporte femenino portugués que nunca ha estado presente en un Europeo de basket y acumula retraso también en otras especialidades deportivas. Y este rotundo éxito se produjo ante un rival que ocupa el noveno puesto en la clasificación mundial, cuando Portugal era el 46º. Maria Kostourkova (seis puntos, ocho rebotes y dos asistencia), Sofia da Silva (6/4/3) y Maria João Correia (12/ 2 / 4)fueron las destacadas en el cuadro de estadísticas, pero como siempre Joana Soeiro le aportó al equipo esos intangibles que ya ha mostrado en Zamora y que resultaro fundamentales para la victoria.

Será la cuadragésima edición del Eurobasket femenino y se jugará entre el 18 y el 29 de junio dividido entre República Checa, Alemania, Italia y Grécia.

Vasconcelos, que regresará esta misma semana a Zamora para preparar el partido contra Estepona, explicó el domingo que "el balance es muy positivo porque hicimos una defensa increible. Es verdad que el rival no venía a disputar nada porque ya se encontraba clasificada pero no ofreció su mejor versión y por eso, no fue fácil ganarles". Vasconcelos insistió en el alto nivel defensivo de su equipo que jugó "con un corazón enorme, con ideas tácticas claras en un grupo de trabajo fantástico que merece ésto y mucho más". El entrenador del Zamarat recordó que hay jugadoras que llevan en la Selección más de una década. Comenzamos entre los últimos y poco a poco hemos ido subiendo hasta llegar hoy a este momento histórico. Estas mujeres quedarán para la historia porque tuvieron un corazón tremendo, una unión increible y una dedicación enorme", declaró tras el partido Ricardo Vasconcelos.n