Arqueros Zamora da la talla en el Campeonato de España

El CD Arqueros Zamora salió con buenas sensaciones del Campeonato de España de Tiro con Arco en Sala individual y por equipos de comunidades autónomas, celebrado en el recinto ferial de Valladolid, donde la competitividad fue brutal.

Representaron al club zamorano: el infantil David Rodríguez con arco recurvo; Jara Bartolomé en cadete recurvo y en senior recurvo; Beatriz Manso en senior recurvo, y Mati Peña en arco compuesto senior. Como técnico acreditado los acompañó Daniel García.

Hubo una participación muy alta, llegando a los casi 700 tiradores entre todas las categorías y modalidades. El nivel exhibido fue altísimo, tanto que muchos arqueros que habitualmente disputan las eliminatorias en busca de medalla se quedaron con las ganas en esta ocasión.

David se estrenaba en competición nacional y lo hizo muy bien, batió su marca personal, pero no pudo entrar a disputar eliminatorias dado que quedó el trigésimo octavo y sólo entraban los 32 primeros. La experiencia ha sido muy positiva para él.

Jara, como cadete, empezó algo floja estando fuera de las eliminatorias por momentos, pero se fue rehaciendo hasta alcanzar el vigésimo primer puesto en la clasificatoria, puesto que la llevaría a enfrentarse la andaluza Rocío Urbano, duodécima en la general. Era un enfrenamiento asequible, pero no pudo ser y Jara quedó eliminada quedando finalmente en el puesto décimo séptimo. Posteriormente tiraría como senior y, quizá por estar menos presionada por no ser su categoría, tiró mejor que como cadete. Entró en eliminatorias en trigésimo lugar. Le tocaría enfrentarse a la asturiana Paula Álvarez, una de las dos favoritas al oro junto a la catalana, y olímpica, Elia Canales. El enfrentamiento fue el esperado: Jara cayó, no sin hacerle un punto a una Paula que finalmente fue bronce.

La participación de Beatriz Manso no fue la esperada por ella misma. Fue tan alto el nivel que la puntuación de Beatriz la relegó al puesto 58 sin opción de disputar medallas, algo a lo que aspiraba.

Mati Peña comenzó el primer round con muchas dudas mentales que le hacían perder puntos que habitualmente no pierde y que la dejaban momentáneamente fuera de las eliminatorias. El descanso le vino bien para ordenar ideas y rutinas. Empezó a enlazar muy buenas tiradas que la llevaron en volandas a conseguir su mejor marca personal en campeonatos de España de sala y entrar finalmente en las ansiadas eliminatorias como 29 clasificada. El enfrentamiento con la cuarta clasificada, la catalana María Pitarch, no era nada fácil pues era seria aspirante al podio. Pero saltó la sorpresa, y así lo narraba el “speaker” del campeonato. Nadie lo esperaba, quizá ni la misma arquera zamorana. A María no le entraban los dieces y a Mati se le caían del bolsillo. Con un 140 a 138 final pasaba Mati a octavos de final, octavos que la enfrentaron a una arquera mas asequible, la 12ª de la clasificación. Quizá este pensamiento de considerar a la rival más fácil la atenazó e hizo que Mati en tres lanzamientos sólo consiguiese 24 puntos cuando lo habitual en ella no son menos de 27. Esos tres puntos de diferencia la dejaron fuera y con mal sabor de boca al ser consciente que lo perdió ella. Acabó el campeonato en un muy buen noveno puesto. Le quedó la espina de no poder entrar en los equipos.

Campeonato de España por Comunidades Autónomas

También se disputó el campeonato de España por equipos de Comunidades Autónomas. Hubo campeonato mixto: el mejor arquero y mejor arquera por modalidad y categoría de la comunidad. En Cadetes, fue Jara la mejor clasificada. Disputó este campeonato mixto junto al vallisoletano Alfonso Veganzones, mejor arquero cadete de Castilla y León. Pasaron libres en primera ronda. Cayeron en octavos contra la poderosa Baleares a los que pudieron hacerle un punto de cinco.

Jara, también como mejor arquera de Castilla y León senior disputó los mixtos junto a Pablo Acha, el burgalés olímpico y con el que tuvo el privilegio de hacer equipo y disfrutar. Sucumbieron en la primera ronda frente a Valencia.

No sería su última participación. Los equipos por comunidades estaban formados por los tres mejores arqueros masculinos y las tres mejores arqueras. Como cadete formó el equipo junto a las leonesas Paula Prieto e Irene Cuellas y salieron derrotadas frente a las integrantes de Galicia.

Como senior formó equipo junto con nuestra Beatriz Manso y la vallisoletana Adriana Rodríguez. A pesar de ser un equipo compensado no pudieron con las extremeñas.

Campeonato positivo para los zamoranos que, una vez más, dieron lo mejor de sí mismos en un campeonato en el que hubo varios récords de España tanto individuales como por equipos, hecho este que muestra el alto nivel que se vio en este campeonato.