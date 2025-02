Chuchi Jorques, entrenador del CD Villaralbo, tras el empate ante Cristo Atlético: "Hay que darle valor al punto por la entidad del rival"

Chuchi Jorques, entrenador del CD Villaralbo, valoró de forma muy positiva el punto firmado por los suyos en el encuentro disputado en "Los Barreros" frente al Cristo Atlético. Un tanto al que dijo que "hay que darle valor por la entidad del rival" y que permite al equipo "seguir en la línea positiva" que ha encontrado en este 2025.

"Hoy hemos hecho muchas cosas bien y no se le puede reprochar nada a los jugadores. Para mí, hemos competido contra uno de los mejores equipos del grupo, hemos tenido un montón de ocasiones y nos han generado más bien poco peligro. Así que, solo podemos darle la enhorabuena a los chicos", analizó el entrenador, señalando que "si bien el punto puede saber a poco" se le debe "dar valor por la entidad del rival".

En cuanto al desarrollo del choque, Jorques no dudó en afirmar que "quizá no se estuvo muy acertado", al recordar el penalti fallado y otras claras oportunidades de gol, pero recalcó que se queda "con la sensación de haber generado muchas ocasiones de peligro, ocasiones de gol, que no es algo fácil cuando enfrente está uno de los mejores equipos del grupo y que va a pelear por estar arriba". "Esa sensación quiere decir que hicimos muchas cosas bien, quizá otro día por futbol no merezcamos tanto y ganemos", apuntilló.

Por lo que respecta a la marcha del equipo, Jorques destacó que él prefiere "ver el vaso medio lleno" tras el empate. "Son cuatro jornadas sin perder, hemos sumado ocho puntos de 12 posibles y, en este año, salvo el partido de Almazán, estamos consiguiendo muy buenos resultados. Tenemos un punto más que en la primera vuelta, así que creo que hay muchas cosas positivas a destacar", razonó, afirmando a la par el valor de encadenar varias porterías a cero en esta última racha: "Ya dije al principio que, posiblemente, no íbamos a ser el mejor equipo ofensivamente, pero que sí podíamos lograr ser el mejor tácticamente y a nivel de competitividad. Creo que, en muchos momentos, lo estamos cumpliendo y eso dice mucho del equipo; lograr diez porterías a cero en este grupo es algo para darle mérito".

Rober: "Creo que fuímos superiores y el punto sabe a poco"

Por su parte, el jugador Rober, comentó que dentro del vestuario quizá el empate supo "a poco" tras sentirse "superior" al Cristo Atlético en "Los Barreros". "Creo que este punto nos sabe a poco porque hemos tenido más ocasiones que ellos. Hemos fallado un penalti y tenido más opciones, pero yo estoy contento con el equipo por como ha competido y como ha rendido", declaró el futbolista, recordando que, por parte visitante, "hubo pocos tiros" y su sensación fue la de que CD Villaralbo "fue superior". "La pena es no haber materializado más oportunidades", subrayó.

Rober indicó que la idea del equipo es "la de crecer desde abajo", desde la defensa y que los azulones están cumpliendo con ella. "Esperamos seguir con esta dinámica", deseó, señalando que "el punto conseguido habrá que hacerlo bueno esta semana" frente a Júpiter Leonés donde el equipo intentará "competir como lo está haciendo". Un deseo que también manifestó su técnico, que aspira a "puntuar y seguir con esta buena racha" una jornada más.