Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: "Es la victoria de mayor mérito que hemos conseguido"

El entrenador del CB Zamora, Saulo Hernández explicó tras el partido que "ha habido que hacer un trabajo tremendo por parte de todo el mundo, incluida la afición, para que hoy consiguiésemos esta victoria. En las 19 jornadas que llevamos, creo que es la victoria de mayor mérito que hemos tenido, sin menospreciar a los rivales que hemos ganado previamente. Ourense es el que estaba más alto en la clasificación, y yo ya he hablado de lo que nos gusta este equipo y de cómo está entrenado por Moncho y su staff". El entrenador zamorano añadió que "nosotros veníamos en una situación que no era sencilla porque hacía mucho que no ganábamos y estamos viendo cómo el resto de equipos de la Liga no hacen más que reforzarse, los equipos de la zona baja ganan sin parar y meten presión. Me quito el sombrero ante mis jugadores, nos han dado una lección de carácter, de nivel, de consistencia mental porque, después de una primera parte en la que fuimos superiores, ellos se ponen por delante y parecía que el partido se decantaba hacia su lado, conseguimos sacar esta victoria empujados por un público increible, en los minutos finales. He terminado más cansado que ningún otro día de los que llevamos en esta categoría".

El entrenador del CB Zamora destacó que su equipo no flojeó en ningún momento: "Los cuatro partidos anteriores habían sido un calco en el sentido de ir ganando, de tener la sensación de que podíamos estar en el partido, pero el contrario conseguía remontar y nosotros nos desinflábamos más de lo esperado. Durante toda la semana hemos hecho hincapié en que esta liga es increiblemente buena, hay grandes jugadores y grandes entrenadores y nosotros, para poder estar ahí, tenemos que estar cuarenta minutos todo el equipo dentro, que la afición esté a tope, para poder llegar a los minutos finales con opciones de ganar", añadió.

Hace no mucho el CBZ mostraba cierta debilidad en el rebote, una asignatura que ayer aprobó: "Hemos prestado especial atención en el rebote desde el partido contra Tizona en el que se vio que nos estaban haciendo daño en eso, y ya nos lo habían hecho antes en Palencia. Pero en los últimos dos partidos, tanto en Cartagena como hoy, hemos conseguido asegurar mucho más el rebote". Saulo Hernández quiso felicitar a los "cuatro pequeños" porque los pequeños de Ourense son espectaculares, son jugadores que me encantan y ponen una gran presión en defensa e intensidad en ataque: "Toda nuestra línea exterior ha estado extraordinaria en defensa y en ataque".