Pito Camacho, delantero del Zamora CF: "Era un partido complicado y se ha competido muy bien"

Pito Camacho, delantero del Zamora CF, recordaba que el vivido en Sestao (1-1) había sido un encuentro “muy complicado”. “Con este terreno de juego era casi imposible jugar, pero eso era para los dos equipos. Creo que se ha competido muy bien” señaló el jugador quien, no obstante, se lamentaba por haber “regalado” un gol en los últimos minutos. Además, sí recordaba que “esto (en referencia a la competición) es muy largo y hay que seguir. Creo que es un punto positivo por la mala racha que traíamos de los dos partidos anteriores”.

Respecto a sus sensaciones personales, aseguró haberse encontrado bien y con capacidad de aguantar más, pero “el míster ha decidido eso, y está bien hecho. Lo que haga el entrenador hay que respetarlo, además el partido pedía gente fresca desde el banquillo para dar un plus más y es un acierto”, indicó. “En lo personal me encuentro muy bien y creo que he estado bien en el equipo después de dos meses parado”, añadió.

Por último, respecto al próximo choque ante el Barça B, dejó claro que “en casa tenemos que sumar de tres en tres y no permitirnos más derrotas, aunque sabemos lo complicado de esta Liga”.