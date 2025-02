La falta de ambulancias en Valorio vuelve a ser diana de críticas tras la grave lesión de un jugador del Pinilla Duero

En la mañana de hoy, en el partido de nuestro Juvenil en los campos de Valorio, uno de nuestros jugadores ha sufrido de manera fortuita una lesión, aparentemente de gravedad. Lo primero de todo, dar las gracias a todos los que han intervenido, de una manera u otra, en esos instantes de caos y en los siguientes de desesperación por no ser capaces de conseguir que viniese una ambulancia para evacuarlo. A los componentes de la @udsanlorenzocd en especial a @javierchimeno , por estar en esos primeros instantes al lado de nuestro jugador. Al cuerpo técnico del @interdezamora que a pesar de estar disputando su partido, ha tenido a @javi_calvo_87 pendiente en todo momento. A Gabriel, encargado de los campos, que ha sido un sol en toda esta tormenta. A técnicos y jugadores de más Clubes que estaban por allí y se han ofrecido a ayudar y han estado pendientes, lo que demuestra que, en lo malo, a pesar de todo, estamos unidos. Gracias a Antonio y Alvaro, que hoy debutaban y se han comido un marrón, pero ahí estaban. A los Pinilleros, Felipe, Javi, a Jose por poner su taxi a disposición del Club... y seguro que me olvido a alguien, que no se enfade. Mecion especial a las dotaciones del 112 que han intervenido, no se puede ser más profesional, mil gracias.

Ahora lo malo.

Lesión, no de vida o muerte, pero aparentemente grave de un jugador en un campo de fútbol municipal... 22 llamadas entre realizadas y recibidas, al seguro de la Federación y a más instancias para pedir una evacuación que se ha producido una hora y cuarenta y cinco minutos después.

Hasta cuando vamos a estar sin una ambulancia en los campos? Hasta que peligre, o Dios no quiera, muera uno de nuestros chicos en un campo? Yo creo que ya está bien. Pagamos mutualidades y seguros para estar más inseguros que nunca.

No se a quien corresponde esto, Federación? Ayuntamiento? A quien sea, arreglenlo.