El Zamora CF viaja a Sestao en busca de recuperar sensaciones

Recuperar sensaciones, volver a mostrar la identidad de la que se ha podido presumir en muchos encuentros y sumar de tres en tres para ampliar distancia con la zona baja de la tabla. Con estos objetivos encara el Zamora CF su encuentro de esta tarde-noche en Sestao (20.00 horas) tras una semana en la que "hemos trabajado en base a los errores que hemos cometido en los últimos dos partidos", admitió el entrenador Juan Sabas. El mismo técnico habló del origen de esos fallos protagonizados ante Tarazona y Athletic B y apuntó que hay "un poco de todo", pero también recalcó que "el domingo parecía que no iba el físico y en los tres partidos que ganamos parecíamos aviones, ni una cosa ni otra". "El físico muchas veces es mental y hay una cosa fundamental, que no tenemos que olvidar, y es que en el deporte compites contra otros y esos otros también te pueden ganar y pueden ser mejores que tú o tener mejores jugadores, y hay que intentar contrarrestar eso. A partir de ahí esperamos tener un buen nivel, a mí lo que más me preocupa de todo esto no son las dos derrotas, es volver a la identidad que tiene el equipo de jugar bien y de generar sobre todo un ataque".

En este mismo sentido fue sincero al comentar que en "los dos últimos partidos hemos sido un desastre atacando y defendiendo tampoco hemos estado finos, y de ahí las derrotas", confesó el entrenador en la previa de este encuentro liguero.

Por tanto, la idea de todos es mejorar en Sestao y volver a mostrarse como un equipo sólido y que genera y presiona a su oponente, y para ello pondrá en juego el mejor once posible dadas las circunstancias en las que esperan encontrarse el terreno de juego, y que no serán las más óptimas. "Nos tenemos que adaptar a la lluvia y a un campo que seguramente, con el paso de los minutos, esté mal. A partir de ahí construiremos un equipo que sea fiable" pero que todavía no tiene cerrado todavía.

Un posible once inicial / LOZ

"Tengo que ver el terreno de juego porque hay futbolistas cuyas características pueden no ser idóneas para jugar, y dependerá de eso. Vamos a esperar un tiempo para decidir", comentó, no sin aclarar acto seguido que "tenemos una plantilla que dobla posiciones con un buen nivel", por lo que no le costará sacar un once competitivo. Respecto a ese equipo titular, sí se espera algún cambio dado que Campabadal se une a la lista de bajas en la que se encuentra Juanan, por lo que habrá que buscar recambio para el lateral derecho. Respecto a la participación de los últimos fichajes, si se producen será desde el banquillo. Sobre Eghosa Bello y Eugene Frimpong, Sabas destacó que se están adaptando y son buenos futbolistas que les ayudarán de aquí a final de temporada a lograr los objetivos marcados.

Con estas premisas, el Zamora CF aguarda un choque físico ante un rival rocoso que lucha por salir de los puestos de descenso en los que se encuentra y que no le pondrá las cosas fáciles. Hay que recordar que el Sestao, con el que se perdió en la ida a pesar del gol inicial de Pito Camacho, querrá frenar en seco las aspiraciones de los rojiblancos. Además, los vascos acaban de reforzarse en busca de subir el nivel colectivo y es que pretenden romper ante el Zamora su crisis de tres jornadas sin ganar.

