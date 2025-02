Sabas, entrenador del Zamora CF: "Nos queda un poco de disgusto en cuanto a la sensación final"

El técnico del Zamora indicó a la conclusión del partido que "nos queda un poco de disgusto en cuanto a la sensación final. Hemos tenido cercana la victoria, y luego ellos han apretado y en un error nuestro han conseguido el empate". Sabas añadió que "este siempre es un campo complicado, y ellos lo han intentado con balones arriba en un terreno en el que no se puede dar dos pases seguidos. Ha sido un partido de ida y vuelta, ellos han generado oportunidades para empatar y en una de ellas la han aprovechado mientras nosotros en la segunda parte no hemos llegado como en la primera mitad, en la que hemos hecho las cosas muy bien pero el terreno es muy difícil para que nuestros jugadores hagan el fútbol al que nos tienen acostumbrados", admitió. Además, respecto a las incorporaciones, apuntó que "Frimpong y Eghosa han debutado y lo han intentado. El primero incluso ha tenido dos acciones, y el otro ha frenado las salidas de los locales. Son chavales jóvenes que al final aportarán" y para finalizar diciendo que "en Irún logramos una gran victoria y pensábamos que se iba a repetir pero no ha podido ser aunque al final seguimos sin perder en Vizcaya y el resultado ha sido justo", confesó el entrenador rojiblanco.