Tresaco, jugador del Zamora CF: "Fueron dos partidos horribles"

“Dos partidos muy malos, los peores de la temporada”. Así se refería este sábado Rafa Tresaco a los encuentros (acabados en derrota) que el Zamora CF rubricó ante Tarazona y Athletic B, pero ahora todos en la plantilla miran a Sestao, donde juegan este sábado dispuestos a recuperar sensaciones. “Vamos con muchas ganas. Sabemos que nos vamos a encontrar un campo complicado y esperamos que salga parecido al partido de Irún”, donde el equipo se impuso con rotundidad para cerrar la primera vuelta con buenas sensaciones. “Entendemos que todos los equipos tienen malos partidos, seguramente hay equipos que lo disimulen más, pero vamos a ir a luchar a Sestao”, añadió el extremo quien también apuntó que todos los equipos “tenemos cosas por corregir”.

En su intervención, el jugador añadió que esperan un campo que no estará en las mejores condiciones por la lluvia, pero insiste en que “va a ser un partido parecido al de Irún y ojalá salga igual”, sumando tres puntos que corten la mala racha en la que se encuentran inmersos.

A título personal, sí admitió que no es el escenario propicio para sus cualidades, pero insistió en que “tengo que saber acostumbrarme a este tipo de partidos y aprender”, además de dejar claro que le da igual situarse en la derecha o izquierda del campo, una versatilidad que se le ha visto en varias jornadas.

Por último, en referencia al “mosqueo” que mostró la afición en el último partido, comentó que “no me sorprende porque seguramente en los primeros partidos no sacamos puntos, pero ofrecíamos una sensación diferente. El partido del otro día fue horrible y si un espectador paga la entrada para ver un partido y no le gusta, entiendo que pueda quejarse, no hay problema”, concluyó.